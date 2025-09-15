Inter, Chivu già a rischio esonero: ipotesi Mourinho per i bookies

Tre punti in tre partite, con la sconfitta per 4-3 contro la Juventus che è stata mal digerita da tutto l’ambiente nerazzurro. Non è un inizio facile per Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: le aspettative della dirigenza erano ben altre e c’è bisogno di una netta sterzata per una squadra che punta alla vitt

oria dello scudetto. Si fanno però sempre più insistenti le voci di un possibile allontanamento dell’ex allenatore del Parma, come riporta Agipronews: passa da 4,50 a 3,50 su Snai l’esonero di Chivu entro il 6 gennaio 2026.Tra i nomi che sono in lizza per l’eventuale successione, uno su tutti balza agli occhi dei tifosi in quella che, con il passare di giorni, rappresenterebbe più di una semplice suggestione: José Mourinho, esonerato dal Fenerbahce a inizio stagione. La quota del ritorno a Milano entro Natale dello ‘Special One’ – che con i nerazzurri ha vinto il Triplete nell’entusiasmante stagione 2009-2010 – passa infatti da 25 a 4 su Goldbet.

Ora la Champions: Sommer verso la panchina

I nerazzurri ora però hanno la possibilità di riscattarsi in Champions League. Mercoledì infatti l’Inter è attesa al debutto della fase campionato dall’Ajax ad Amsterdam. In Olanda tra i pali potrebbe non esserci Yann Sommer, autore di una prestazione negativa a Torino con la Juve e Chivu potrebbe schierare in porta Joseph Martinez ma lo svizzero potrebbe non essere l’unico escluso eccellente.