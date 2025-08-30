Champions League 2025, il calendario delle italiane

Per la Champions League 2025, la Uefa ha svelato il calendario ufficiale, che prenderà il via il prossimo 16 settembre 2025. Dopo il sorteggio di Montecarlo, sono 8 le sfide che attendono ciascuna squadra, tra casa e trasferta, primo step verso la finale in programma il 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest.

Champions League: All the league phase fixtures for 2025/26 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2025

Il Napoli fa subito visita a Guardiola

Il Napoli di Antonio Conte vuole vivere una Champions League da protagonista e l’inizio è tra i più promettenti. I Campioni d’Italia inizieranno infatti in casa del City di Guardiola. Queste date e orari del calendario completo: 18 settembre ore 21 Manchester City-Napoli; 1 ottobre 21 Napoli-Sporting Lisbona; 21 ottobre ore 21 PSV-Napoli; 4 novembre ore 18.45 Napoli-Eintracht Francoforte; 25 novembre ore 21 Napoli-Qarabag; 10 dicembre ore 21 Benfica-Napoli; 20 gennaio ore 21 Copenaghen-Napoli; 28 gennaio ore 21 Napoli-Chelsea.

L’esordio dell’Inter ad Amsterdam

L’Inter affronterà in casa i campioni d’Inghilterra del Liverpool, l’Arsenal (nel remake della sfida della passata stagione), lo Slavia Praga (come nel 2019) e il Kairat Almaty, squadra kazaka alla prima partecipazione in Champions League. In trasferta le sfide contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid (affrontato negli ottavi del 2024), Ajax e Union SG, squadra di Bruxelles campione nazionale in carica. Queste date e orari: 17 settembre, ore 21 Ajax-Inter; 30 settembre, ore 21 Inter-Slavia Praga; 21 ottobre, ore 21 Union SG-Inter; 5 novembre, ore 21 Inter-Kairat Almaty; 26 novembre, ore 21 Atletico Madrid-Inter; 9 dicembre, ore 21 Inter-Liverpool; 20 gennaio 2026, ore 21 Inter-Arsenal; 28 gennaio, ore 21 Borussia Dortmund-Inter.

La Juve parte contro il Borussia Dortmund

Dopo l’urna di Montecarlo che ha decretato le otto avversarie della Juventus nella fase ‘campionato’ della Uefa Champions League 2025/2026 queste le date e gli orari delle sfide dei bianconeri rese note oggi: 16 settembre, ore 21 Juventus- Borussia Dortmund; 1 ottobre ore 21 Villarreal-Juventus; 22 ottobre ore 21 Real Madrid-Juventus; 4 novembre, ore 21 Juventus- Sporting; 25 novembre, ore 21 Bodo/Glimt-Juventus; 10 dicembre, ore 21 Juventus-Pafos; 21 gennaio, ore 21 Juventus-Benfica; 28 gennaio, ore 21 Monaco-Juventus.

L’Atalanta inizia col Psg

L’Atalanta parte contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain mercoledì 17 settembre alle ore 21. Prima in casa martedì 30 settembre contro il Club Brugge alle 18.45. Queste nel dettaglio il calendario dei nerazzurri: Paris Saint-Germain-Atalanta (17 settembre – ore 21.00); Atalanta-Club Brugge (30 settembre – ore 18.45).; Atalanta- Slavia Praga (22 ottobre – ore 21); Olympique Marsiglia-Atalanta (5 novembre – ore 21); Eintracht Francoforte- Atalanta (26 novembre – ore 21); Atalanta-Chelsea (9 dicembre – ore 21); Atalanta-Athletic Club (21 gennaio – ore 21); Union Saint-Gilloise-Atalanta (28 gennaio – ore 21).

Come funziona la fase ‘campionato’

Le prime otto classificate della fase a ‘campionato’ passano direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta.

Champions League 2025, dove vederla

La Champions League 2025 sarà visibile su Sky e Amazon, che trasmetterà la miglior partita del mercoledì. Ancora da stabilire se verrà messa in onda qualche partita in chiaro.