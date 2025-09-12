Juve-Inter, Tudor: “Sensazioni positive e voglia di giocare bene”

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Inter, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, sulle condizioni dei giocatori e sul modo con cui affronterà il derby d’Italia. L’allenatore croato si è detto sereno e positivo, sottolineando che ogni partita è speciale e non deve essere vissuta come un esame di maturità.

Tudor: “Sensazioni positive, nessun esame di maturità”

Tudor ha commentato così la settimana di allenamenti: “Le sensazioni sono positive. Le settimane sono state due perché c’è stata la sosta della Nazionale in mezzo. È sempre particolare questa prima partita. Abbiamo fatto due allenamenti insieme. Domani mattina facciamo un altro lavoro e via. Mi sento bene, positivo. Mi è mancato il calcio giocato in queste due settimane e ora si riprende da domani”.

Sull’approccio alla partita, l’allenatore ha precisato: “Le motivazioni riguardano tutti. Quando ci sono avversari più importanti, la motivazione sale ed è facile tenere alta la tensione. Questa partita non è un esame di maturità, non c’è nessuna particolarità che cambia la partita. È comunque bello affrontarsi e confrontarsi con una squadra forte, con giocatori maturi ed esperti”.

Vlahovic e la gestione della rosa

Riguardo alla formazione e alle scelte tattiche, Tudor si è detto soddisfatto dello stato di forma di Vlahovic: “Mai nella sua vita è stato così. Meglio di così non può stare. Come squadra possiamo giocare con due attaccanti, anche se abbiamo sempre giocato con uno solo. Ora voglio sfruttare al massimo la rosa e questo significa adattare il nostro gioco. Openda ha bisogno di spazi, David può giocare anche da seconda punta. Vlahovic può fare tutto”.

Sulla gestione di altri giocatori, Tudor ha aggiunto: “Basta domande su Koopmeiners, lasciamolo in pace. Ha fatto bene nelle ultime due partite e contro l’Atalanta ha offerto una prestazione di alto livello”.

Concentrazione e mentalità: “Voglio vedere giocare bene la squadra”

Tudor ha chiuso la conferenza parlando di concentrazione e mentalità: “Mi aspetto di vedere le cose che alleniamo. Voglio concentrazione sui calci piazzati e voglio vedere la squadra giocare bene. Le partite sono tutte da scoprire e ho visto una squadra concentrata”.

Sulla possibile formazione: “Openda può partire a destra se ripartiamo in contropiede. Yildiz e Conceicao stanno facendo un lavoro diverso, Conceicao 50/50 vediamo domani. Per me tutte le partite sono speciali, non c’è una sfida più importante delle altre”.