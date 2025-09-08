Israele-Italia, gli azzurri vincono 5-4: gol partita al 91′

L’Italia supera 5-4 Israele sul campo neutro di Debrecen nel match valido per la qualificazione al Mondiale 2026 in una partita al cardiopalma, risolta in pieno recupero dalla rete da fuori area di Tonali dopo che l’Italia si era portata avanti 4-2. Sorride Rino Gattuso che raccoglie così la seconda vittoria su due partite disputate da quando è alla guida della nazionale, dopo il trionfo contro l’Estonia.

Israele-Italia: il racconto del match

L’autorete di Locatelli al 16′ del primo tempo ‘stappa’ la gara, con la squadra di Gattuso che pareggia i conti con Kean subito prima dell’intervallo. Nella ripresa un tiro di prima di Don Peretz riporta avanti Israele, ma al 9′ ancora Kean pareggia i conti. Politano cinque minuti più tardi su assist di tacco di Retegui ribalta la partita, al 36′ il neoentrato Raspadori firma il poker su assist di Frattesi, anche lui subentrato nella ripresa.

La partita sembra chiusa ma un’altra autorete, questa volta di Bastoni, al 42′ riapre i giochi. Al 44′ Don Peretz di testa sigla il 4-4 che fa vedere gli spettri all’Italia, ma in pieno recupero Tonali sigla il gol della vittoria che consegna tre punti preziosissimi agli azzurri nella rincorsa verso la Norvegia, distante ora tre punti.

Ultras italiani di spalle durante l’inno israeliano

Non è passato inosservato quanto avvenuto sugli spalti. Gli ultras italiani presenti a Debrecen hanno voltato le spalle al campo al momento dell’esecuzione dell’inno israeliano prima dell’inizio del match. Dalle tribune è partito anche qualche fischio.