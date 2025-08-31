Lazio-Verona 4-0, dominio biancoceleste. Gol e 2 assist per Castellanos

La Lazio di Maurizio Sarri si mette alle spalle la sconfitta nel debutto in campionato contro il Como e batte il Verona 4-0 all’Olimpico nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Dominio totale della Lazio, trascinata da uno straordinario Taty Castellanos (un gol e due assist). Vantaggio biancoceleste al terzo minuto con Guendouzi, al decimo raddoppio di Zaccagni, poi al 41esimo è Castellanos a firmare il tris. Nella ripresa Dia chiude i conti all’82esimo. Sarri aveva chiesto una reazione alla sua squadra, e non è mancata. Il Verona resta a un punto in classifica.

Lazio-Verona 4-0, il tabellino

Lazio-Verona 4-0 (3-0 p.t.): 3′ Guendouzi, 10′ Zaccagni, 41′ Castellanos, 82′ Dia

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (85′ Hysaj), Gila, Provstgaard, Tavares (64′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (78′ Belahyane); Cancellieri, Castellanos (78′ Dia), Zaccagni (66′ Pedro). All. Sarri

Verona (3-4-1-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse (46′ Frese); Fallou (46′ Bella-Kotchap), Serdar, Bernede (70′ Belghali), Bradaric; Harroui (46′ Al-Musrati); Giovane, Sarr (78′ Mosquera). All. Zanetti

Arbitro: Crezzini di Siena