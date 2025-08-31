Genoa-Juventus 0-1, ancora in gol Vlahovic

Nonostante le voci di mercato, Dusan Vlahovic è nuovamente decisivo con la maglia della Juventus. Il centravanti serbo sigla il gol che regala ai bianconeri la vittoria per 1-0 a Marassi contro il Genoa nella partita valida per la seconda giornata di Serie A. La rete al 73esimo minuto dopo un match bloccato, con un colpo di testa su calcio d’angolo. I bianconeri, a punteggio pieno con 2 vittorie su 2, raggiungono in testa alla classifica Cremonese, Roma e Napoli, in attesa dell’Inter.
Genoa-Juventus 0-1, il tabellino
Genoa-Juventus 0-1 (0-0 pt): 73′ Vlahovic
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup (78′ Ekhator); Carboni (64′ Malinovskyi), Stanciu (64′ Thorsby), Ellertsson (78′ Ekuban); Colombo (78′ Vitinha). All. Vieira
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (61′ Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (61′ Kostic); Conceicao (83′ Nico Gonzalez), Yildiz (90′ McKennie); David (61′ Vlahovic). All. Tudor
Ammoniti: Ostigard (G), Koopmeiners (J)
Arbitro: Chiffi di Padova