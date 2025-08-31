Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 31 agosto 2025

Ultima ora

Genoa-Juventus 0-1, ancora in gol Vlahovic

Genoa-Juventus 0-1, ancora in gol Vlahovic
Dusan Vlahovic esulta dopo il gol in Genoa-Juventus 0-1 del 31 agosto 2025 (foto LaPresse/Tano Pecoraro)
LaPresse
LaPresse
, ,

I bianconeri raggiungono Cremonese, Roma e Napoli in testa alla classifica

Nonostante le voci di mercato, Dusan Vlahovic è nuovamente decisivo con la maglia della Juventus. Il centravanti serbo sigla il gol che regala ai bianconeri la vittoria per 1-0 a Marassi contro il Genoa nella partita valida per la seconda giornata di Serie A. La rete al 73esimo minuto dopo un match bloccato, con un colpo di testa su calcio d’angolo. I bianconeri, a punteggio pieno con 2 vittorie su 2, raggiungono in testa alla classifica Cremonese, Roma e Napoli, in attesa dell’Inter.

Genoa-Juventus 0-1, il tabellino

Genoa-Juventus 0-1 (0-0 pt): 73′ Vlahovic

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup (78′ Ekhator); Carboni (64′ Malinovskyi), Stanciu (64′ Thorsby), Ellertsson (78′ Ekuban); Colombo (78′ Vitinha). All. Vieira

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (61′ Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (61′ Kostic); Conceicao (83′ Nico Gonzalez), Yildiz (90′ McKennie); David (61′ Vlahovic). All. Tudor

Ammoniti: Ostigard (G), Koopmeiners (J)

Arbitro: Chiffi di Padova

© Riproduzione Riservata