Torino-Fiorentina 0-0, reti inviolate tra granata e viola

Reti inviolate tra Torino e Fiorentina nel match valido per la seconda giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico Grande Torino. Tra i granata e i viola finisce 0-0, in una partita in cui la squadra di Pioli ha prodotto di più (16 tiri totali contro 7) ma non è riuscita a capitalizzare sulle occasioni. Secondo pareggio consecutivo per i toscani, che salgono a 2 punti in classifica, mentre il Torino, sconfitto al debutto contro l’Inter, ottiene il suo primo punto della stagione.

Senza gol e un punto a testa in #TorinoFiorentina 🤝 pic.twitter.com/scVBX7wMDX — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2025

Torino-Fiorentina 0-0, il tabellino

Torino-Fiorentina 0-0 (0-0 pt)

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi (76′ Lazaro); Casadei, Asllani (81′ Tameze), Ilic (76′ Gineitis); Ngonge (81′ Aboukhlal), Simeone (62′ Adams), Vlasic. All. Baroni

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo (46′ Kouadio), Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm (46′ Fagioli), Mandragora (66′ Ndour), Gosens; Gudmundsson (83′ Fazzini); Kean, Piccoli (77′ Dzeko). All. Pioli

Ammoniti: Sohm, Pongracic (F)

Arbitro: Abisso di Palermo