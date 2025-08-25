Juventus-Parma, Cambiaso si scusa: “Non sono violento, ho commesso un errore”

Si scusa con tifosi e società Andrea Cambiaso dopo quanto accaduto nel match ieri sera Juventus-Parma.

“Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile: oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi”. Così sul proprio profilo Instagram, Andrea Cambiaso si scusa con la Juventus per l’espulsione diretta rimediata durante la partita contro il Parma. Il giocatore è stato espulso per una manata al gialloblu Lovik. “È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine”, ha aggiunto il bianconero sui social.

Insulti razzisti a McKennie

Intanto ieri ancora un episodio di razzismo nel mondo del calcio. “Al termine della partita contro il Parma, Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara”. Lo scrive la Juventus in un post pubblicato sul proprio profilo X.