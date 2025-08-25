Juventus – Parma, insulti razzisti a McKennie

All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Igor Tudor hanno sbloccato il match al 59′. Il raddoppio è arrivato all’84’

Ancora un episodio di razzismo nel mondo del calcio. “Al termine della partita contro il Parma, Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara”. Lo scrive la Juventus in un post pubblicato sul proprio profilo X.

“La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili”, aggiunge il club bianconero.

La Juventus ha sconfitto 2-0 il Parma nella gara valida per la prima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Igor Tudor hanno sbloccato il match al 59′ grazie al gol del neoacquisto Jonathan David. Il raddoppio è arrivato all’84’ con Dusan Vlahovic. I bianconeri sono rimasti in dieci dall’83’ per il cartellino rosso a Andrea Cambiaso.