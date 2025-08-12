Home > Calcio > Donnarumma-Psg, è rottura: non è tra i convocati per la finale di Supercoppa Uefa

Ora è ufficiale: Gigio Donnarumma non figura tra i convocati del Paris Saint-Germain per la finale della Supercoppa europea, in programma mercoledì 13 agosto a Udine contro il Tottenham. Nella lista diramata oggi dal Psg, tra i portieri, ci sono il nuovo acquisto Lucas Chevalier – arrivato dal Lille per poco più di 40 milioni di euro – e il secondo Matvei Safonov.

La rottura tra Donnarumma e il Psg

La scelta di Luis Enrique sancisce la rottura con l’estremo difensore azzurro, la cui permanenza tra i campioni d’Europa era stata già messa in dubbio dall’ingaggio dell’estremo difensore di Calais. Il club parigino ha scelto la linea dura dopo che Donnarumma si è rifiutato di firmare il rinnovo del contratto a un anno dalla scadenza di quello attuale.

Il rischio di perdere il giocatore a parametro zero l’anno prossimo impone al Psg di mettere subito l’azzurro sul mercato, per evitare di replicare quanto avvenuto l’anno scorso con Kylian Mbappé, passato al Real Madrid da svincolato. Per il club di Nasser Al-Khelaïfi si tratterà comunque di una perdita importante: il portiere italiano è stato tra i protagonisti nell’ultima stagione di Champions League, risultando decisivo nella vittoria finale del Psg contro l’Inter, ed è stato candidato al Pallone d’Oro 2025.

Le opzioni per il futuro

Guardando al futuro immediato, secondo le indiscrezioni, Donnarumma è destinato a finire in Premier League al miglior offerente: Chelsea, Manchester United e Manchester City sono pronte a scatenarsi in un’asta a suon di milioni. Sugli occhi del 26enne di Castellammare di Stabia ci sarebbe anche il Real Madrid e anche in Italia non mancherebbero le pretendenti. In passato il classe 1999 è stato accostato a club come la Juventus e l’Inter.

L’arrivo a Parigi e il maxi ingaggio

L’estremo difensore azzurro è arrivato a Parigi nell’estate 2021 dopo essersi trasferito a titolo gratuito dal Milan. Secondo quanto riportato da DAZN, è il sesto giocatore più pagato della rosa con un ingaggio da sette milioni netti (12,7 lordi). Davanti a lui ci sono Ousmane Dembélé (11 milioni), Khvicha Kvaratskhelia (9,9 milioni), Marquinhos (9,2 milioni), Achraf Hakimi (8,2 milioni), Lucas Hernandez (8,2 milioni).