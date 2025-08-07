Pallone d’Oro 2025, le candidature. Yamal tra migliori U21

C’è anche l’attaccante della Juventus Kenan Yildiz tra i candidati al Premio Kopa 2025, per il miglior giovane Under 21 istituito dagli organizzatori del Pallone d’Oro 2025. L’attaccante turco è inserito in una lista di future stelle del calcio europeo che comprendono anche il grande favorito Lamine Yamal, attaccante spagnolo del Barcellona. In lizza anche l’ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen. Il centrale spagnolo, di origini olandesi, ceduto lo scorso anno dai bianconeri al Bournemouth in Premier League è passato quest’anno al Real Madrid. Gli altri candidati sono il difensore spagnolo Pau Cubarsi del Barcellona, il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, l’attaccante francese del Psg Désiré Doué, l’attaccante brasiliano del Chelsea Estevao, lo scorso anno al Palmeiras, e il difensore dell’Arsenal Myles Lewis-Skelly, il centrocampista portoghese del Psg Joao Neves e l’attaccante portoghese del Porto Rodrigo Mora.

Miglior portiere: Donnarumma e Sommer tra i candidati

C’è naturalmente anche Gigio Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale, tra i candidati di France Football al premio Yashin per il miglior portiere del 2025 nell’ambito del Pallone d’Oro 2025. Il numero 1 azzurro, vincitore della Champions League, è nella lista dei papabili insieme al brasiliano Alisson Becker del Liverpool, al marocchino Yassine Bounou dell’Al-Hilal, al francese Lucas Chevalier del Lille, al veterano belga Thibaut Courtois del Real Madrid, all’argentino Emiliano Martinez dell’Aston Villa, lo sloveno Jan Oblak dell’Atletico Madrid, lo spagnolo dell’Arsenal David Raya, il belga del Nottingham Forest Matz Sels e lo svizzero dell’Inter Yann Sommer.

Conte e Maresca tra candidati a miglior allenatore

Ci sono anche Antonio Conte ed Enzo Maresca tra i candidati al premio Johan Cruyff come miglior allenatore del 2025, istituito da France Football. Il tecnico salentino ha guidato il Napoli alla vittoria del suo quarto scudetto, mentre quello salernitano ha trascinato il Chelsea alle vittorie in Conference League e soprattutto al Mondiale per Club. Tra gli altri candidati anche il grande favorito lo spagnolo Luis Enrique del Psg, vincitore della Champions, il tedesco Hansi Flick campione di Spagna con il Barcellona e l’olandese Arne Slot vincitore della Premier League con il Liverpool. Spicca l’assenza di Simone Inzaghi, ora passato all’Al-Hilal, che ha portato l’Inter fino alla finale di Champions League e al secondo posto in campionato.

Psg, Chelsea, Barça, Liverpool e Botafogo per premio miglior club

Non ci sono squadre italiane tra i candidati al premio di Miglior club dell’anno, istituito dagli organizzatori del Pallone d’Oro. Tra le altre squadre candidate ci sono il Barcellona campione di Spagna, i brasiliani del Botafogo vincitori della Coppa Libertadores, il Chelsea di Enzo Maresca vincitore della Conference League e del Mondiale per Club, il Paris Saint-Germain vincitore della Ligue 1 della Champions League e il Liverpool campione d’Inghilterra.