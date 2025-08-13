Calciomercato, le notizie di oggi 13 agosto 2025 – La diretta

Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva.
“Per me è stato un bell’inizio segnare il primo gol in viola dopo 8 minuti all’Old Trafford. Voglio continuare e spero di fare altri gol. Sono un giocatore che fa tutte e due le fasi, difensiva e offensiva e questo può aiutare la squadra. Venire alla Fiorentina è un nuovo step per la mia carriera, voglio fare bene qui”. Così il 24enne centrocampista svizzero Simon Sohm, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. “Ho parlato con il mister e i compagni: obiettivo è fare bene in tutte le competizioni. Possiamo fare bene in questa stagione. Il mio obiettivo personale è fare più gol rispetto all’anno scorso”, ha aggiunto Sohm.
La corsa alla qualificazione alla Champions League 2026-2027 potrebbe avere una candidata in più. È il Como di Cesc Fabregas, che con un calciomercato estivo da protagonista – in cui sono stati spesi 116 milioni di euro considerando anche l’acquisto di Alvaro Morata – può puntare ben oltre a una semplice salvezza nella stagione di Serie A che sta per iniziare. Ne sono convinti i bookmaker, come riporta Agipronews: su Goldbet e Betflag, infatti, vale 5,50 un piazzamento dei lombardi tra le prime 4 della classifica, al pari dell’Atalanta di Ivan Juric, squadra che parteciperà all’attuale Champions.
L’acquisto di Chevalier dal Lille, la mancata convocazione per la finale di Supercoppa Europea e le perentorie parole di Luis Enrique: la storia tra Gigio Donnarumma e il Psg sembra ai titoli di coda. Il capitano azzurro, con il contratto in scadenza a giugno 2026, non dovrebbe aspettare la prossima estate per andare via e secondo i bookmaker è il Manchester City la squadra favorita per il suo acquisto, offerta a 1,20 su Snai, seguita dai ‘cugini’ dello United a 4,50. Lo riporta Agipronews. Resiste l’opzione Inter secondo i betting analyst di Sisal, opzione data a 5, seguita dal Chelsea a 5,50. Restando alle altre big italiane, la Juventus è proposta a 9, con un ritorno al Milan lontanissimo a 50 volte la posta.
Dopo aver incassato oltre 170 milioni di euro cedendo quasi tutti i difensori titolari il Bournemouth interviene sul mercato per rafforzare il reparto arretrato. Il primo acquisto è il centrale Bafodé Diakité, che arriva dal Lille per circa 40 milioni. Con il club francese Diakité ha collezionato 107 presenze in tutte le competizioni. In questa finestra di mercato il Bournemouth ha, sinora, venduto i due centrali Dean Huijsen e Illia Zabarnyi, il terzino sinistro Milos Kerkez e il portiere Kepa Arrizabalaga. Diakité potrebbe esordire già questo venerdì nel match con il Liverpool, valido per la prima giornata della nuova stagione di Premier League.
L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista scozzese Lennon Miller dal Motherwell. Per lui un contratto di cinque anni. “Uno dei talenti più luminosi del panorama europeo si veste di bianconero: Lennon Miller è un nuovo giocatore dell’Udinese. È stato acquistato a titolo definitivo dal Motherwell Fc ed ha firmato un contratto quinquennale”, annuncia il club friulano con una nota pubblicata sul suo sito web ufficiale.
Con il ritorno della Serie A alle porte Igor Tudor preferisce gestire Gleison Bremer, non convocato per l’amichevole di oggi (18.30) dell’Allianz Stadium contro la Juventus Next Gen. Tudor ha già rassicurato sulle condizioni del difensore brasiliano, di rientro da un infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la scorsa stagione. Nella lista di Tudor non ci sono neanche Perin, Milik e Savona. Di seguito i convocati: 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Nico Gonzalez, 12 Arthur, 15 Kalulu, 16 McKennie, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 30 David, 33 Djalo, 40 Rouhi, 44 Mancini, 45 Ventre.
Cristian Romero è il nuovo capitano del Tottenham in sostituzione di Heung-Min Son, passato al Los Angeles Fc. Lo comunica il club inglese su X. Il difensore argentino ex Atalanta dovrebbe fare il suo esordio con la fascia già stasera, in occasione della finale di Supercoppa europea contro il Paris Saint Germain a Udine.
Il Sassuolo ha ufficializzato l’ingaggio del portiere svizzero Arijanet Muric, arrivato dall’Ipswich Town in prestito con diritto di riscatto. “L’Us Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dall’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Arijanet Muric (portiere, 1998)”, si legge nella nota del club.
“Il ragazzo è molto dispiaciuto per quello che è successo. Gli ultimi 10 giorni rischiano di cancellare 4 anni qui. Esterrefatto da questa mancanza di rispetto, è crollato un castello”. Così Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, in una intervista a Sky Sport, in merito alla rottura tra il portiere e il Psg. “Il club aveva formulato delle richieste diverse. Alla fine avevamo accettato un’offerta al ribasso rispetto allo stipendio attuale perché Gigio voleva rimanere, poi hanno cambiato le carte in tavola, a quel punto abbiamo interrotto le trattative per risentirci dopo la finale di Champions League. Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club e mi hanno confermato la volontà di proseguire. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni non ce lo aspettavamo”, ha aggiunto. “Capisco l’esigenza di comprare un nuovo portiere, ma fare addirittura fuori Gigio dopo tutto quello che ha fatto per il club grandissima mancanza di rispetto che valuterò con i miei legali. Al di là che l’ha presa l’allenatore, anche lui lavora per il club e con i miei legali vogliamo capire meglio la loro presa di posizione”, ha aggiunto. “Fino a un mese fa parlavamo di rinnovare, strano che in un mese l’allenatore abbia cambiato idea su Gigio come giocatore. Questa è la cosa che più mi rattrista e mi fa pensare che alla fine sia stato meglio non rinnovare”, ha spiegato. “Forse solo in Premier possono soddisfare le richieste economiche del club che sono esagerate. Parlano di rispetto ma a questo punto forse il rispetto è solo economico. Non si tratta di uscire da un progetto e trovare il meglio per Gigio. Anche sotto l’aspetto dell’immagine, dobbiamo prendere le nostre posizioni per capire come confrontarci con il club”, ha concluso Raiola.