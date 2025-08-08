Calciomercato, Donnarumma-Psg sempre più lontani. Raspadori verso l’Atletico

Al palo. Da eroe della Champions – candidato al Pallone d’Oro e in corsa per il Premio Yashin riservato al migliore portiere al mondo – ad elemento in esubero, spinto verso l’uscita. Gigio Donnarumma e il Psg sono sempre più due corpi estranei e si profila per il numero uno della Nazionale un futuro in prestito a meno che le parti non siano intenzionate a sopportare una convivenza forzata.

L’ingaggio nel team parigino di Lucas Chevalier, prelevato dal Lilla per 53 milioni, aumenta infatti le possibilità che Donnarumma, ad un anno dalla scadenza del contratto e soprattutto a dieci mesi dal Mondiale, trovi un’altra destinazione lontano da Parigi per via del poco feeling con il tecnico Luis Enrique che non considera evidentemente ‘Gigio’ il suo portiere ideale.

Possibile anche un prestito ponte e nelle prossime ore inizieranno i rumors sul futuro del portierone dopo che la trattativa per il rinnovo iniziata più di tredici mesi fa non è mai decollata. Non si esclude anche un potenziale rientro in Italia per Gigio sul quale ha messo gli occhi anche il City.

Chi invece appare destinato a lasciare la Serie A è Giacomo Raspadori, altra pedina della Nazionale di Rino Gattuso. L’Atletico Madrid aveva puntato i radar da alcune settimane sull’attaccante del Napoli e adesso si è fatta avanti ufficialmente con una offerta da 25 milioni di euro più bonus. Il club spagnolo conta di chiudere in fretta e il Napoli sta valutando se alzare la posta o accettare. Il club partenopeo è al momento concentrato sulla chiusura della trattativa per il terzino Miguel Gutierrez. La trattativa con il Girona è chiusa e il classe 2001 arriverà in Italia per circa 20 milioni di euro. Non resta che limare gli ultimi dettagli sul contratto.

Lo spagnolo si prepara a firmare un contratto da 2 milioni di euro a stagione. In casa Napoli è pronto a chiudersi anche l’affare per un altro terzino spagnolo, Juanlu Sanchez, che ha già detto sì al i campioni d’Italia. La trattativa con il Siviglia è alle battute finali.

Il Como è pronto a rinforzarsi con Alvaro Morata che torna così nuovamente in Italia, il Lecce ha trovato l’accordo con la Fiorentina per Riccardo Sottil (prestito secco oneroso da 550 mila euro) mentre la neopromossa Cremonese piazza tre colpi trovando l’intesa per Warren Bondo (ex Monza), Marco Silvestri (a parametro zero) e Filippo Terracciano in prestito (intesa di massima con il Milan). C’è inoltre la possibilità di ingaggiare in grigiorosso l’attaccante del Wolverhampton, Sasa Kalajdzic. Si tratta di un prestito con opzione di riscatto per 4 milioni.

In casa Pescara arriva in prestito dal Palermo Sebastiano Deplanches, uno dei talenti più interessanti tra i pali nel panorama italiano. L’Udinese saluta il nazionale francese Florian Thauvin ceduto al Lens (contratto fino al 2028) e spunta l’idea Zaniolo, offerto dal Galatasaray anche al Bologna. In bianconero arriva il trequartista classe 2009 Nikolay Popov, che andrà a rinforzare la squadra U17. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo.