Calciomercato, le notizie di oggi 8 agosto 2025 – La diretta

Cosa succede nel mercato del calcio internazionale.
Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l’Udinese. L’attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens. Lo rende noto lo stesso club friulano. Thauvin lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all’ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. Udinese Calcio “augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso”.Contestualmente un nuovo talento arriva in casa bianconera: Nikolay Popov è un nuovo giocatore dell’Udinese.
Bulgaro, classe 2009, è un fantasista dotato di tecnica e imprevedibilità. Lo scorso anno militava nel Ludogorets, club nel quale era arrivato dopo aver mosso i primi passi nel Septemvri.È Nazionale bulgaro Under 17 e vanta anche 4 presenze con 4 gol con la selezione Under 16 oltre a 2 con un gol con l’Under 15.
Il conto alla rovescia per l’arrivo di Giacomo Raspadori all’Atlético Madrid sta entrando nella sua fase finale, dopo che il club spagnolo ha compiuto significativi progressi nei colloqui con il Napoli nelle ultime ore. Lo riferisce il sito del quotidiano spagnolo Marca, secondo cui l’attaccante si sta già preparando a fare le valigie per il Wanda Metropolitano.Dopo l’avvio delle trattative con il club partenopeo che valuta Raspadori 30 milioni di euro e l’Atlético Madrid che offre 20 milioni di euro, le due parti sono prossime all’incontro, anche grazie alla disponibilità del club italiano a facilitare la modalità di pagamento. Tanto che l’attaccante potrebbe unirsi agli allenamenti di Simeone già la prossima settimana.Infatti, lo stesso Raspadori, consapevole che l’affare è entrato nella fase finale, sta già iniziando a considerarsi un Rojiblanco. Non sorprende che abbia già lasciato trapelare a chi gli è vicino che la sua partenza per Madrid è molto vicina, cosa che ha ammesso anche ad alcuni dei suoi compagni di squadra nello spogliatoio. Si prevede quindi che Raspadori sarà il settimo acquisto dell’Atlético, supportato dal suo status di nazionale italiano e dai due titoli della Serie A vinti nelle sue tre stagioni con il Napoli.
Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha espresso la sua delusione per il piano su Gaza avanzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e approvato dal gabinetto. Lo riferiscono fonti del ministero a Ynet, secondo cui “la proposta può forse sembrare positiva, ma è solo una ripetizione del passato. Non si tratta di un’operazione per conquistare la Striscia, ottenere un pieno controllo militare del territorio e arrivare a una vittoria, l’unico modo per garantire il successo e riportare a casa gli ostaggi, bensì di un’azione mirata e pericolosa il cui unico scopo è riportare Hamas al tavolo dei negoziati”.
Un rinnovo ancora lontano, di un contratto in scadenza a giugno 2026, e soprattutto l’acquisto dal Lille di Lucas Chevalier, portiere pagato oltre 40 milioni di euro. Il Psg e Donnarumma non sono mai stati così lontani, con l’Inter, come riporta Agipronews, che pensa al grande colpo: per i betting analyst di Planetwin365 e Goldbet si gioca a 5,50 l’approdo in nerazzurro del capitano della Nazionale, preceduto in quota dal Manchester City, in pole a 2,50, su Galatasaray, offerto a 3,50 e Bayern Monaco, a 4,50. Anche la Juventus punta su Gigio, con un arrivo in bianconero fissato a 10, mentre un romantico ritorno al Milan vale 15 volte la posta.
L’Aston Villa ha fatto il suo primo acquisto importante dell’estate ingaggiando l’attaccante ivoriano Evann Guessand dal club francese del Nizza per una cifra stimata di almeno 30 milioni di euro. Il 24enne Guessand ha segnato 13 gol in totale la scorsa stagione, giocando principalmente come ala, ed è stato nominato giocatore della stagione del Nizza. Il Villa lo ha descritto come “un giocatore versatile in grado di giocare su tutta la linea d’attacco”. Nessuna delle due squadre ha rivelato i termini finanziari. L’accordo, secondo quanto riferito, include altri 5 milioni di euro in potenziali aggiunte.
“Isak? Aabbiamo già molta potenza offensiva nella nostra squadra. Gakpo, Chiesa, Ekitike, Salah, Wirtz, Frimpong, sento già di avere molte opzioni in attacco nella mia squadra. Ma come sempre come club, stiamo anche valutando il mercato, ma potrebbe riguardare anche il centrocampo o la difesa”. Così l’allenatore del Liverpool Arne Slot parlando in conferenza stampa in vista della Community Shield contro il Crystal Palace, a proposito dei rumors di mercato che riguardano i Reds e l’attaccante svedese del Newcastle. “Come sapete, e credo che ogni allenatore lavori così, non si parla mai di giocatori che non sono i propri. Posso parlare di Hugo, che abbiamo ingaggiato e che ha fatto molto bene finora”, ha aggiunto Slot. “Siamo molto contenti della squadra e abbiamo tutti i motivi per esserlo perché abbiamo vinto il campionato la scorsa stagione. Ok, alcuni giocatori se ne sono andati, ma ne abbiamo anche presi e i giovani stanno facendo bene”, ha detto. Slot ha poi confermato l’imminente cessione di Darwin Nunez all’Al-Hilal. “In questo momento, Darwin potrebbe andarsene, in effetti, ma non ci sono ancora contratti, quindi dobbiamo aspettare qualche giorno finché non sarà tutto pronto, ma c’è davvero la possibilità che se ne vada”, ha ammesso.
Benjamin Sesko è arrivato a Manchester e per sostenere le visite mediche con il Manchester United. Lo riferisce l’emittente Sky Sports Uk, secondo cui giovedì lo United ha raggiunto un accordo con il RB Lipsia per un valore iniziale di 76,5 milioni di euro più 8,5 milioni di euro di bonus legati alle prestazioni. Se tutto va bene, e se il contratto verrà firmato formalmente nei tempi previsti, Sesko potrebbe essere presentato ufficialmente all’Old Trafford sabato, quando lo United affronterà la Fiorentina in amichevole. L’imminente acquisto di Sesko solleverà ulteriori interrogativi sul futuro di Rasmus Hojlund allo United.Lo United starebbe valutando offerte di circa 50 milioni di euro per il giocatore, con il Milan interessato a concludere un accordo per Hojlund con la formula di un prestito con diritto di riscatto
L’FC Südtirol comunica “di aver raggiunto un accordo con la società Cesena Football Club per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Tommaso Arrigoni. Il centrocampista classe 1994 è approdato all’FC Südtirol nel gennaio 2024, proveniente dal Como. Con la maglia biancorossa ha collezionato complessivamente 38 presenze ufficiali, impreziosite da una rete”.L’FC Südtirol “desidera ringraziare Tommaso Arrigoni per la professionalità e l’impegno profusi, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera e per il futuro personale”.
È la sfida che inaugura la stagione in Inghilterra, che precede di una settimana l’inizio del campionato. Il Liverpool, campione in Premier, affronta a Wembley il Crystal Palace vincitore della FA Cup con in palio il Community Shield – la Supercoppa inglese – e le quote sono tutte dalla parte dei Reds: come riporta Agipronews, il successo della squadra di Slot, che ha vinto sedici volte il trofeo, si gioca a 1,58 su Betflag, mentre pareggio e affermazione delle Eagles di Glasner, alla prima partecipazione, sono in lavagna nell’ordine a 4,20 e 5,10.
Gli esperti prevedono una gara da Over, visto a 1,72 su Better, mentre l’Under – esito con cui sono terminati sei degli ultimi sette scontri diretti tra le due squadre – è proposto a 2. Tra i risultati esatti l’1-1 è quello che incontra maggiori consensi: è fissato a 7, mentre lo 0-0 vale 11. Lo 0-1 a favore del Liverpool è in pole 7,50 volte la posta puntata, mentre 0-2 e 1-2 sono offerti nell’ordine a 7,75 e 8,50.
Le quote salgono verso l’alto in caso di trionfo del Crystal Palace: l’1-0 e il 2-1 valgono rispettivamente 13 e 16.Nei campioni d’Inghilterra in rampa di lancio per un gol c’è ovviamente Momo Salah, 245 reti in otto stagioni con il Liverpool: un gol del fuoriclasse egiziano comanda in lavagna a 1,98, ma c’è fiducia anche nei nuovi acquisti Ekitike e Wirtz: la loro presenza nel tabellino dei marcatori vale rispettivamente 2,20 e 2,65. Tra gli ospiti occhio al centravanti francese Mateta, visto a 3,20, seguito dall’ex Arsenal Nketiah a 3,40.
“Progetto giovani? Quando ho parlato per la prima volta con la proprietà il progetto che mi è stato esposto era rivolto proprio in questa direzione e a me ha dato tanto entusiasmo, dato che l’ho fatto anche in altre squadre. Questa direzione è diversa per la Roma, ad esempio quando ti rivolgi a un altro tipo di mercato, puntando su giocatori importanti, si hanno costi ed età diverse. Quei giocatori possono portarti un miglioramento immediato, ma in prospettiva meno efficace”. Così Gian Piero Gasperini durante la puntata di ieri sera di ‘Sky Sport 24 Calciomercato’. Secondo il mister giallorosso “bisogna guardare ciò che abbiamo fatto con gli arrivi di Wesley, El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi. Sono tutti ragazzi giovani e hanno già avuto esperienze importanti. Loro sono il tipo di profilo per il quale la proprietà si è rivolta a me. Questa non è la direzione usuale per una squadra come la Roma, ma è ciò che stiamo cercando di fare. Vogliamo costruire in questa direzione una squadra che possa crescere”. L’obiettivo stagionale, per Gasperini, “è acquisire credibilità agli occhi dei nostri tifosi e avere la considerazione che stiamo facendo un lavoro che possa portare loro delle soddisfazioni. Speriamo ci voglia meno tempo possibile. La Roma deve essere sempre ambiziosa e guardare in alto, ma in questo momento ciò che mi auguro di poter ricevere è la credibilità. Speriamo di aver imboccato la strada giusta”.