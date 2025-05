Il giovane fuoriclasse del Barcellona resta al gioco e dice loro di chiamarsi Ryan

È diventato virale sui social il video in cui un gruppo di ragazze non riconosce Lamine Yamal, il giovane fuoriclasse del Barcellona. Nelle immagini si vedono delle ragazze che fermano il 17enne per chiedergli di scattare una foto, senza sapere che è un calciatore nonché uno dei più forti atleti della sua generazione. Yamal cerca di restare al gioco e dice di chiamarsi Ryan.

