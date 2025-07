Real Madrid-Psg al Mondiale per Club 2025: orario, dove vederla, probabili formazioni

Dopo la vittoria del Chelsea contro il Fluminense nella prima semifinale, si attende la squadra che affronterà gli inglesi nella finale del Mondiale per Club 2025 in corso negli Stati Uniti: questa sera, 9 luglio, si affrontano Paris Saint-Germain e Real Madrid. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attesissimo match tra i Blancos e i vincitori dell’ultima Champions League.

Luogo e orario del match

Fischio d’inizio della partita alle 21 ora italiana

Si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford in New Jersey, lo stadio che è la casa dei New York Giants e Jets di football americano

Mbappé affronta per la prima volta la sua ex squadra

La sfida sarà il primo match di Kylian Mbappé contro la sua ex squadra dopo il trasferimento dal Paris Saint-Germain al Real Madrid nell’estate 2024. Affronterà un team francese molto cambiato rispetto a quello dei suoi anni e in un ottimo stato di forma: fresco vincitore della Champions, il Psg ha raggiunto la semifinale con successi netti contro l’Inter Miami (4-0 agli ottavi) e il Bayern Monaco (2-0 ai quarti). Da parte sua il Real, che da questo Mondiale per Club è guidato da Xabi Alonso dopo l’addio di Carlo Ancelotti per la nazionale del Brasile, ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale per 1-0 e il Borussia Dortmund ai quarti per 3-2.

Le probabili formazioni

Il Psg, in cui mancano per squalifica Pacho e Lucas Hernandez, recupera Hakimi e Fabian Ruiz. Il Real si affida a una combinazione di esperienza e gioventù e davanti dovrebbe giocare con il trio delle meraviglie Bellingham-Vinicius-Mbappé.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Rudiger, Tchouameni, Asencio; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Guler, Fran Garcia; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

Dove vedere la partita in tv e in streaming (anche in chiaro)

Il match si può vedere in Italia in streaming su Dazn anche per i non abbonati (è sufficiente l’iscrizione).

La partita sarà trasmessa anche in chiaro in tv su Canale 5.

I pronostici di Real Madrid-Psg

I bookmaker prevedono equilibrio tra la squadra di Luis Enrique e quella di Xabi Alonso, con i francesi leggermente favoriti: il successo dei parigini si gioca infatti a 2,35 su Sisal, mentre pareggio e vittoria degli spagnoli sono in lavagna nell’ordine a 3,50 e 2,90.

Sei degli ultimi sette incontri tra le due squadre sono terminati con almeno tre reti complessive e l’Over è favorito anche mercoledì: è visto a 1,55 su Snai, mentre l’Under vale 2,35 volte la posta puntata. L’1-1 è considerato il risultato esatto più probabile dai bookies: è visto a 6,80 su William Hill ed è preferito allo 0-0, proposto a 16. L’1-0 e il 2-0 a favore dei detentori della Champions League sono fissati a 12 e 14, mentre 1-2 e 0-1 sono visti nell’ordine a 10 e 13.