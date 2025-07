Home > Calcio > Mondiale Club 2025: Chelsea in finale, Fluminense battuta 2-0

Il Chelsea è la prima squadra finalista del Mondiale per club. La formazione allenata da Enzo Maresca ha sconfitto per 2-0 i brasiliani della Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro al 18′ e al 56′. I londinesi attendono in finale i vincitori della gara fra il Real Madrid e i campioni d’Europa del Paris Saint Germain.