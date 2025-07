Donnarumma si difende: “Non volevo far male a Musiala, sto male”

Gianluigi Donnarumma è finito nel mirino dei social dopo l’infortunio procurato a Jamal Musiala durante la sfida di Coppa del Mondo per Club tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

“Sono molto scosso da quanto accaduto, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala”, ha dichiarato il numero uno della Nazionale che ha fatto sapere alla Gazzetta dello Sport, tramite il suo procuratore Vincenzo Raiola, di essere molto dispiaciuto e preoccupato per il grave infortunio occorso all’attaccante del Bayern Monaco in occasione del Mondiale per Club.

Le accuse social e l’attacco di Neuer

“È ingiusto pensare che volesse far male a Musiala cui auguriamo che si ristabilisca al più presto per tornare più forte di prima”, ha spiegato a sua volta Raiola che ha risposto alle accuse social che imputavano al portiere azzurro la volontà di far male all’avversario. “Non ha voluto far finta di niente – ha aggiunto il procuratore -, Gigio è un ragazzo molto sensibile. Non sarebbe stato in grado di sostenere la scena e ha preferito allontanarsi per lasciare che i medici si occupassero al meglio di Musiala. Una volta negli spogliatoi ha persino acceso il telefono. In tanti anni che lavoriamo insieme non l’ha mai fatto. Di solito lo spegne un’ora prima del fischio d’inizio per concentrarsi sulla partita e lo riaccende dopo la gara. Stavolta mi ha mandato un messaggio per dirmi che era scosso e che non l’aveva fatto apposta”.

Sulla questione è intervenuto anche il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer che ha attaccato il collega. “E’ una situazione in cui non puoi uscire in quel modo. E’ sconsiderato, accetti il rischio di far male all’avversario”. “Sono andato da lui e gli ho detto ‘non vuoi andare dal nostro giocatore?’ E’ una questione di rispetto andare da lui e augurargli il meglio. Lui lo ha fatto dopo…la correttezza è sempre importante, io avrei reagito diversamente”, ha concluso l’estremo difensore tedesco.

La difesa di Courtois: Donnarumma non ha colpe

A prendere le difese del capitano della nazionale italiana ci ha pensato un altro portiere tra i top del ruolo, Thibaut Courtois. “Dare la colpa a lui mi sembra eccessivo, alla fine noi portieri andiamo sul pallone, come gli attaccanti. E quando lo facciamo gli attaccanti non badano se i loro piedi ci toccano il viso – ha sottolineato la stella del Real Madrid tornando sulle parole di Neuer – E’ un tuo compagno di squadra e fa più male ovviamente, e vai a criticare l’avversario, ma l’azione non era così evitabile. Donnarumma doveva uscire”.