In semifinale si affronteranno francesi e spagnoli

Al Mondiale per club 2025, il centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala si è infortunato gravemente alla gamba sinistra ed è stato costretto a lasciare la partita della sua squadra contro il Paris Saint-Germain, nei quarti di finale, poi vinta dai francesi. Musiala si è infortunato a fine primo tempo dopo uno scontro con il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma. Il video del terribile infortunio non è stato trasmesso sui grandi schermi del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Musiala è uscito in lacrime alla fine del primo tempo dopo esser stato travolto da Donnarumma, a sua volta in lacrime. L’infortunio è arrivato alla prima partita da titolare di Musiala con il Bayern in tre mesi, dopo un infortunio al tendine del ginocchio ad aprile. “Credo che il ragazzo abbia avuto mesi davvero difficili alle spalle e si sia comportato bene”, ha detto l’attaccante del Bayern Thomas Müller. “Teniamo tutti le dita incrociate.”

Il 22enne Musiala arrivava alla partita di sabato con tre gol nel torneo, uno dietro i leader della classifica dei goleador Ángel Di María e Marcos Leonardo. I suoi gol nel Mondiale per club hanno portato il suo bottino a 21 in questa stagione, di cui 12 in Bundesliga e tre in Champions League.

Per Musiala frattura del perone: stop 4-5 mesi

Frattura del perone sinistro e lesioni a diversi legamenti. È la prima diagnosi arrivata per Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Monaco, dopo lo scontro avvenuto ieri con il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta la Bild, Musiala potrebbe rimanere fuori per 4-5 mesi. Il giocatore è tornato con la squadra ieri sera dopo i primi accertamenti in ospedale e rientrerà con i compagni a Monaco.

Musiala, talento del Bayern e della nazionale tedesca

Musiala è una stella nascente, si è guadagnato tra l’altro il titolo di Giocatore dell’anno per la nazionale tedesca nel 2024. È stato anche secondo classificato per il premio Golden Boy nel 2023, che viene assegnato al talento Under 21 più brillante d’Europa. Musiala ha debuttato con il Bayern Monaco nel 2020 quando aveva 17 anni, diventando il giocatore più giovane di sempre della squadra al momento del suo debutto. Nel 2022, è diventato il primo adolescente a partecipare ai Mondiali con la nazionale tedesca dal 1958. A causa dell’infortunio, il Bayern potrebbe dover iniziare la prossima stagione senza di lui.

Donnarumma a Musiala: “Tutte le mie preghiere sono con te”

“Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te Jamal Musiala”. Lo scrive in un post su Instagram il portiere del Psg Donnarumma dopo il match con il Bayern Monaco al Mondiale per club in corso negli Stati Uniti in cui Musiala, dopo essere stato travolto dal portiere della nazionale azzurra, è stato costretto ad abbandonare la partita alla fine del primo tempo per un grave infortunio.

Il Psg ha battuto il Bayern Monaco per 2-0

Il Psg ha poi vinto la partita 2-0 e si è qualificato per la semifinale del Mondiale per club in corso negli Stati Uniti. I francesi sfondano nella ripresa, nel quarto d’ora finale, con le reti di Douè al 33′ e di Dembele al 51′, a tempo scaduto. Nel mezzo i vincitori dell’ultima Champions League sono rimasti in nove uomini per le espulsioni diretta di Pacho, al 36′, e di Lucas Hernandez al 47′. Ai tedeschi è stato annullato per fuorigioco a Kane il gol del possibile 1-1. In semifinale il Psg affronterà il Real Madrid, che nel suo quarto ha sconfitto il Borussia Dortmund.

Il Real Madrid ha battuto il Borussia per 3-2

Il Real Madrid ha poi battuto il Borussia Dortmund 3-2. Lo spettacolare tiro in rovesciata di Kylian Mbappé, che ora potrà affrontare in semifinale i suoi ex compagni parigini, è stato uno dei tre gol nel recupero del secondo tempo, mentre proprio allo scadere il portiere Thibaut Courtois con la punta delle dita ha respinto il potenziale gol del 3-3 per i tedeschi.

Gonzalo García e Fran García hanno segnato subito permettendo al Real Madrid di portarsi in vantaggio per 2-0. Maximilian Beier del Dortmund ha ha accorciato le distanze ma poi Mbappé, entrato al 67esimo, ha ripristinato un vantaggio di due gol con la sua rovesciata un minuto dopo. Serhou Guirassy ha poi trasformato un calcio di rigore in pieno recupero, ma infine Courtois ha deviato il tiro di Marcel Sabitzer un attimo prima del fischio finale.

La semifinale Psg-Real Madrid: orario e dove vederla

Sarà quindi Psg-Real Madrid una delle due semifinali del Mondiale per club 2025 (l’altra è Chelsea-Fluminense), una sfida epica tra le ultime due vincitrici della Champions League. Il match è in programma mercoledì 9 luglio alle 21 (ora italiana) e si potrà vedere in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming su Dazn.

