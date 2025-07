I due fratelli erano originari della cittadina nei dintorni di Porto

I familiari e gli amici del calciatore portoghese Diogo Jota e di suo fratello Andrè Silva si riuniranno in una piccola chiesa nella loro città natale, Gondomar, per i funerali. I calciatori portoghesi sono morti giovedì 3 luglio in un incidente stradale in Spagna. Jota e suo fratello André Silva sono stati trovati senza vita vicino a Zamora, nel nord-ovest della Spagna, dopo che la Lamborghini su cui viaggiavano si è schiantata su un tratto isolato dell’autostrada poco dopo mezzanotte e ha preso fuoco. I loro corpi sono stati rimpatriati in Portogallo dopo essere stati identificati dalla famiglia.

