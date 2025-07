Nello schianto in Spagna ha perso la vita anche il fratello del giocatore

Tragica fine per Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool di 28 anni, morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora in Spagna. Lo schianto sulla A-52, all’altezza della località di Sanabria. Il giocatore viaggiava insieme al fratello André, 26 anni, anche lui calciatore professionista del Penafiel in Portogallo. L’auto sulla quale erano a bordo i due è uscita di strada e ha preso fuoco. Diogo Jota lascia la moglie, sposata lo scorso 22 giugno, con cui aveva tre figli. Cresciuto nel Pacos de Ferreira, passa all’Atletico Madrid e poi al Porto e successivamente approda in Inghilterra al Wolverhampton, che contribuisce a riportare in Premier nel 2018. Coi Wolves si afferma e nel 2020 arriva al Liverpool. Con i Reds vince cinque trofei, compresa l’ultima Premier del 2025. Con la nazionale portoghese ha collezionato 49 presenze e 14 gol, vincendo due volte la Nations League.

