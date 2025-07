Il bomber classe 1991 ha segnato 16 gol lo scorso anno con la maglia del Catania

Colpo di mercato per la Salernitana, da poco retrocessa in Serie C in seguito alla sconfitta nel playout contro la Sampdoria. La squadra campana ha annunciato sui propri social di aver firmato l’attaccante svincolato Roberto Inglese. Il bomber classe 1991, 16 gol lo scorso anno con la maglia del Catania, guiderà il nuovo attacco granata insieme a Franco Ferrari, anche lui arrivato a parametro zero: l’italo-argentino, che nel 2023-24 aveva segnato 17 reti con il Vicenza, lo scorso anno ha segnato 6 gol in 20 partite con i biancorossi dopo un infortunio al legamento crociato anteriore sinistro.

La carriera di Roberto Inglese

In una carriera di quasi 15 anni, Inglese ha segnato un totale di 81 reti in 352 partite ufficiali tra Serie A, B, C e Coppa Italia. Nel massimo campionato, nel quale ha militato con il Chievo e il Parma, Inglese ha realizzato 38 gol in 150 match.

