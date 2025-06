Il match, in cui i blucerchiati si sono imposti per 2-0, si è chiuso in anticipo a causa del lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi locali

La Sampdoria ha battuto per 2-0 la Salernitana all’Arechi di Salerno nella gara di ritorno dei playout di Serie B, conquistando la permanenza nella categoria anche nel 2025-26 dopo aver vinto 2-0 anche all’andata. Le reti sono state segnate da Coda al 38esimo del primo tempo e Sibilli al quarto minuto della ripresa. La partita si è conclusa in anticipo dopo che, intorno al 65esimo, i tifosi locali hanno iniziato a tirare fumogeni, petardi e anche seggiolini verso il terreno di gioco. L’arbitro Doveri ha interrotto la partita e poi fatto rientrare i giocatori negli spogliatoi. Successivamente, dopo un tentativo di riprendere il gioco, ha decretato la sospensione definitiva del match in seguito al lancio di altri seggiolini. La salvezza della Samp è un risultato che era insperato anche solo un mese e mezzo fa, quando i blucerchiati erano risultati terzultimi e retrocessi in C al termine della stagione regolare: la penalizzazione del Brescia a causa di irregolarità nei versamenti di stipendi e contributi fiscali ha però portato la Samp a superare i lombardi e giocarsi una nuova chance ai playout, e la squadra di mister Evani l’ha sfruttata. La Salernitana invece retrocede e torna in C per la prima volta dalla stagione 2014-15.

Salernitana-Sampdoria, il tabellino

Stadio: Arechi di Salerno

Marcatori:

38’ Coda (SAM)

48’ Sibilli (SAM)

SALERNITANA (3-4-2-1)



Christensen; Ruggeri, G.M. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (46’ Tongya), Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano (64’ Verde), Raimondo (64’ Simy Nwankwo); Cerri



Allenatore: Pasquale Marino

SAMPDORIA (3-5-2) Ghidotti; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, G. Yepes, Meulensteen, Ronaldo Vieira, Venuti; Coda, Sibilli.



Allenatore: Alberico Evani

AMMONIZIONI

45+4’ Jaroszynski (SAL) – ammonizione dalla panchina

ESPULSIONI

Nessuna

⏱️ NOTE

Incontro sospeso al 65’ dall’arbitro Daniele Doveri.

