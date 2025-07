Credit Image: © Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media - Cal Sport Media via AP Images

Il calciatore portoghese aveva 28 anni

Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto questa mattina in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Aveva 28 anni. Lo scrive ‘Marca’ spiegando che la tragedia è avvenuta al chilometro 65 della A-52, all’altezza della località di Sanabria.

La dinamica dell’incidente

L’attaccante era insieme al fratello André, 26 anni, anche lui deceduto nell’incidente. Il classe 2000 era calciatore professionista del Penafiel, in Portogallo. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo sul quale viaggiavano i due è uscito di strada e ha successivamente preso fuoco. Secondo quanto riporta As, dopo le prima indagini preliminari si ritiene che la Lamborghini su cui Jota viaggiava con il fratello abbia subìto lo scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso.

La Guardia Civil spagnola, contattata da LaPresse, ha confermato che sarebbe scoppiato uno pneumatico dell’auto. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.

🚨 Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

🚒 Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

🔥 El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

🖤 Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Chi era Diogo Jota

Attaccante del Liverpool, ex dell’Atletico Madrid, Diogo Jota, 28 anni, era arrivato ai Reds nel 2020 dal Wolverhampton per 44,7 milioni di euro. Da allora ha disputato 182 partite, segnando 65 gol e fornendo 26 assist. In questo periodo ha conquistato tre titoli con il club del Merseyside: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22). Il calciatore aveva sposato la sua compagna, Rute Cardoso, il 22 giugno scorso e si trovava in vacanza in Spagna in attesa dell’inizio della preparazione pre-stagionale. Jota lascia tre figli nati fra il 2021 e la fine del 2024.

Federcalcio portoghese: “Profondamente sconvolti”

“La Federazione calcistica del Portogallo e tutto il calcio portoghese sono profondamente sconvolti dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta questa mattina in Spagna. Molto più di un giocatore fantastico, con quasi 50 presenze nella Nazionale A, Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettato da tutti i suoi compagni e avversari, dotato di un’allegria contagiosa e un punto di riferimento nella comunità stessa”. Così in una nota la Federcalcio portoghese.

“A nome mio e della Federazione calcistica portoghese, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo e André Silva, nonché al Liverpool FC e all’FC Penafiel, le squadre in cui hanno giocato rispettivamente i giocatori. La Federazione calcistica portoghese ha già chiesto alla UEFA un minuto di silenzio questo giovedì, prima della partita della nostra nazionale contro la Spagna, valida per il Campionato europeo femminile. Abbiamo perso due campioni. La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta una perdita irreparabile per il calcio portoghese e faremo tutto il possibile per onorare la loro eredità ogni giorno”, aggiunge il presidente della Federcalcio portoghese Tiago Craveiro.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

Liverpool: “Perdita inimmaginabile”

Anche il Liverpool ha rilasciato una nota dopo aver appreso la tragica notizia. “Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito a un incidente stradale in Spagna insieme al fratello Andre. Il Liverpool FC non rilascerà ulteriori commenti in questo momento e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff del club di Diogo e Andre, mentre cercano di superare questa perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno sostegno”, si legge nel comunicato.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Il premier del Portogallo: “Giorno triste per lo sport”

Non è mancato il commento del primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. “La notizia della morte di Diogo Jota, un atleta che ha reso grande il nome del Portogallo, e di suo fratello è inaspettata e tragica. Porgo alle famiglie le più sentite condoglianze. È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale”, ha scritto su X il premier lusitano.

A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 3, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata