Lunedì sera l’Al Hilal, allenata da Simone Inzaghi, ha travolto il Manchester City per 4-3, eliminando il team dagli ottavi di finale del Mondiale per Club.

In una partita equilibrata al Camping World Stadium, il club saudita è passato in vantaggio tre volte, di cui due ai supplementari. Kalidou Koulibaly ha portato l’Al Hilal in vantaggio per 3-2 al 94° minuto, ma Phil Foden, entrato dalla panchina quattro minuti prima, ha pareggiato al 104°.

Il Manchester City ha quasi vinto i tempi regolamentari negli ultimi secondi di recupero con un contropiede sventato da un duro intervento. Gli arbitri non hanno fischiato un rigore e l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è sceso in campo per contestare la decisione dopo il fischio.

L’Al Hilal affronterà il Fluminense il 4 luglio al Camping World Stadium per aggiudicarsi un posto in semifinale.

