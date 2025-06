Nel programma anche le due italiane, ecco dove saranno trasmesse in diretta e gli orari delle partite

Il Mondiale per club 2025 entra nel vivo con le partite a eliminazione diretta degli ottavi di finale che vedranno protagoniste anche due italiane: l’Inter, impegnata contro il Fluminense lunedì 30 giugno alle ore 21, e la Juventus, attesa dalla sfida con il Real Madrid in calendario martedì 1 luglio sempre alle ore 21.

Sarà possibile vedere le partite degli ottavi delle due italiane in diretta in streaming su Dazn e in chiaro sulle reti Mediaset. La Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale come seconda del girone dopo la pesante sconfitta subita contro il Manchester City. L’Inter ha invece chiuso in testa il gruppo E grazie alla vittoria contro il River Plate.

Agli ottavi anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha superato 2-0 i messicani del Pachuca. Nella gara giocata al Geodis Park di Nashville, Al Dawsariha aperto le danze al 22′ e Marcos Leonardo ha chiuso la pratica al 95′. La squadra allenata dall’ex tecnico dell’Inter ha chiuso il girone H in seconda posizione a 5 punti, a -2 dal Real Madrid.

Dove vedere le partite degli ottavi in tv

Da domani, sabato 28 giugno, al via gli ottavi. Inter-Fluminense sarà in diretta lunedì 30 giugno alle 21.00 su Dazn e su Canale 5. Real Madrid-Juventus sarà in diretta martedì 1° luglio alle 21.00 sempre su Dazn e su Canale 5. Sulle reti Mediaset la migliore gara al giorno fino alla finale di domenica 13 luglio 2025, in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey).

I match saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00.

Per seguire l’evento calcistico dell’estate, Mediaset offre anche i seguenti programmi:

Mondiale per club show – Tutti i giorni fino al 13 luglio, dalle ore 14.00 alle ore 14.55, in diretta su Italia 1: highlights e tutto il meglio del torneo

Il Tg di Sportmediaset – Oltre alla classica edizione delle ore 13, su Italia 1, ci saranno: Tg Sport Mediaset Sera tutti i giorni fino al 13 luglio, dalle ore 17.55 su Italia 1; Tg Sport Mediaset Notte tutti i giorni fino al 13 luglio, in onda in seconda serata su Italia 1

Mondiale per Club Live – Con la conduzione di Monica Bertini e Benedetta Radaelli, pre e post-partita dedicati con collegamenti, ospiti in studio e commenti per accompagnare il pubblico prima e dopo ogni match.

Il calendario e dove vedere le partite in chiaro

Questo il calendario degli ottavi di finale e dove vedere le partite in chiaro:

Sabato 28 giugno – Benfica-Chelsea, in diretta su Canale 5 alle ore 22.00. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Domenica 29 giugno – Bayern Monaco-Flamengo, in diretta su Italia 1 alle ore 22.00. Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Lunedì 30 giugno – Inter-Fluminense, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Inviato: Angiolo Radice

Martedì 1° luglio – Real Madrid-Juventus, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00- Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inviati: Alessio Conti e Daniele Miceli

