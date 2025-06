L'allenatore italiano esordirà al Mondiale per Club contro il Real Madrid

Il club saudita dell’Al-Hilal ha ufficializzato l’ingaggio di Simone Inzaghi come suo nuovo allenatore. “Il genio italiano è qui”, si legge nel post sui social con cui è stata ufficializzata l’operazione. Inzaghi esordirà al Mondiale per club mercoledì 18 giugno quando la sua nuova squadra affronterà a Miami il Real Madrid. Il contratto ha una durata di due anni, fino alla fine della stagione sportiva 2026/2027.

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025