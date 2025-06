Il tecnico forse spiazzato dai problemi della società

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, sarebbe preoccupato dal possibile blocco del mercato della Lazio, a causa delle condizioni finanziarie della società. I rumors lo vorrebbero amareggiato dopo il blocco del mercato estivo della Lazio, decretato dalla Covisoc per il mancato rispetto dei tre indici utilizzati per misurare lo stato di salute finanziaria di un club: l’indice di liquidità, l’indebitamento complessivo e il costo del lavoro allargato.

La decisione della Covisoc

Mercato di sola uscita, dunque, per la Lazio. Il club biancoceleste ha superato i tre parametri economici fondamentali della Figc (indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato) e non potrà pertanto effettuare operazioni di tesseramento in entrata. La Covisoc, in ragione di questo, ha pertanto bloccato il mercato estivo del club fino al 1° settembre. I tre parametri sono stati introdotti per avvicinare il sistema delle licenze nazionali per le società di Serie A ai requisiti previsti dall’Uefa per il Fair Play finanziario.

I dubbi di Sarri

I quotidiani sportivi riportano lo stato d’animo che in questi giorni sta attraversando il tecnico, ponendosi numerose domande. In particolare se fosse a conoscenza della situazione o se al contrario non si potrebbe arrivare a un divorzio dal patron, Claudio Lotito, visto che sarà difficile che arrivino i giocatori che Sarri ha chiesto al presidente.

Sarri ha deciso di tornare alla Lazio all’inizio di giugno, scartando le possibili panchine di Atalanta e Fiorentina, sapendo di ereditare una situazione complicata. Era disposto ad attendere per i colpi si mercato più importanti, ma con ogni probabilità non si sarebbe mai aspettato il duro intervento della Covisoc. Da immaginare un mercato faticoso fino parò ad avere un mercato bloccato in entrata fino al primo settembre, è un salto duro da mandare giù per un tecnico che punta a rilanciare i biancocelesti, dopo una stagione partita fortissimo ma finita in maniera scialba. Ora probabilmente Sarri dovrà resistere e tenere duro con lo stesso gruppo di Baroni, almeno fino allo sblocco del mercato o se Lotito non deciderà di ripianare prima. Il tecnico aveva chiesto tre acquisti: un centrocampista offensivo, un terzino nel caso di cessione di Tavares e una punta se Castellanos trovasse una sistemazione. Al momento però, a quanto trapela, anche le cessioni sono bloccate, in attesa dei prossimi sviluppi. Forse l’unica buona notizia per Sarri negli ultimi giorni.

Per la Lazio il 9 agosto test in Inghilterra contro il Burnley

Intanto i biancocelesti pensano alla preparazione: nuovo impegno internazionale sabato 9 agosto 2025. I biancocelesti scenderanno in campo al Turf Moor Stadium per affrontare il Burnley FC, con calcio d’inizio alle ore 15:00 locali (16:00 italiane). La partita rappresenta un importante banco di prova nel percorso di preparazione precampionato, offrendo alla squadra guidata da Maurizio Sarri l’occasione di confrontarsi con una formazione solida e ambiziosa della Premier League.

Un appuntamento di prestigio, sottolinea la società, che conferma la volontà del Club di misurarsi su palcoscenici internazionali, dando continuità a un percorso di crescita tecnica e identitaria. Tutte le informazioni su biglietteria e copertura mediatica saranno disponibili prossimamente sui canali ufficiali della Società.

