Il tecnico toscano torna in biancoceleste a poco più di un anno dalle dimissioni del marzo 2024. Nella sua prima esperienza anche un secondo posto

Maurizio Sarri torna alla Lazio. Il club biancoceleste in una nota ha ufficializzato il ritorno del tecnico toscano, che ha allenato la Lazio dall’estate 2021 fino al marzo 2024. “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione – ha commentato il presidente Claudio Lotito – Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante”. La Società “affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio“, conclude il club.

La carriera di Sarri alla Lazio

Nella prima esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, il tecnico toscano ha collezionato 137 partite in totale tra cui 65 vittorie, 30 pareggi e 42 sconfitte.

Anno 2021-22

Sarri ha debuttato come allenatore biancoceleste il 21 agosto 2021 con una vittoria per 3-1 sul campo dell’Empoli. Nella sua stagione d’esordio, la Lazio ha chiuso il campionato al quinto posto con qualificazione all’Europa League. In Coppa Italia la squadra è uscita ai quarti di finale contro il Milan, in Europa League ai sedicesimi contro il Porto.

Anno 2022-23

Senza dubbio il migliore dei tre anni di Sarri alla Lazio, il tecnico toscano ha portato i biancocelesti al secondo posto dietro il Napoli, miglior posto in campionato dall’anno dello scudetto (1999-2000), ottenendo quindi la qualificazione in Champions League. Non altrettanto bene in Europa: Lazio eliminata prima in Europa League nella fase a gironi e poi in Conference League dall’Az Alkmaar. In Coppa Italia la Lazio è stata eliminata ai quarti dalla Juventus (1-0).

Anno 2023-24

Dopo gli ottimi risultati della stagione precedente, la stagione 2023-24 inizia con tensioni tra Sarri e la società a causa del mercato estivo, che il tecnico ritiene insufficiente. In Champions League i biancocelesti superano la fase a gironi ma vengono eliminati agli ottavi dal Bayern Monaco, e in Coppa Italia vincono il derby contro la Roma ai quarti prima di venire eliminati in semifinale ancora dalla Juventus. In campionato però la squadra non riesce a mantenere il livello della stagione precedente. Il 13 marzo 2024, con la squadra al nono posto, Sarri si dimette ufficialmente.

