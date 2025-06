Marcatori: 72′ P. Esposito, 93′ Bastoni

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6.5 (83′ de Vrij s.v.), Acerbi 6.5, Bastoni 7; Dumfries 6, Barella 6 (62′ Sucic 7), Asllani 6, Mkhitaryan 7, Dimarco 6 (62′ Carlos Augusto 6); Lautaro Martinez 5.5 (73′ Carboni 6), P. Esposito 7 (83′ S. Esposito s.v.). All. Chivu.

River Plate (4-3-3): Armani 5.5; Montiel 4.5, Martinez Quarta 5, Diaz 5, Acuna 5; Aliendro 6 (61′ Lanzini 6), Kranevitter 6 (61′ Costantini 6), Meza 6 (55′ Fernandez 6); Mastantuono 5.5, Borja 4.5, Colidio 5.5 (68′ Pezzella 5.5). All. Gallardo.

Arbitro: Tantashev (Uzbekistan)

Ammoniti: Bastoni (I), Carlos Augusto (I), Lanzini (R), S. Esposito (I), Dumfries (I)

Espulsi: al 65′ Martinez Quarta (R) e al 95′ Montiel (R)

Chivu: “Partita vera, Mkhitaryan? Prestazione mostruosa”

“È stata una partita vera. Forse abbiamo patito un po’ la loro intensità nel primo tempo, il loro gioco in verticale, le seconde palle. Ma siamo stati bravi a reggere, a tenere botta e a trovare soluzioni. Qualche bella azione l’abbiamo fatta anche nel primo tempo”. Così il tecnico Cristian Chivu ai microfoni di Inter Tv, al termine di Inter-River Plate. “Nel secondo tempo ci siamo calati subito nella voglia di alzare il livello dal punto di vista dell’intensità, nella voglia di vincere i duelli. Abbiamo trovato qualità nel palleggio, abbiamo trovato un gioco più in verticale con giocatori tra le linee. Alla fine abbiamo vinto e abbiamo portato a casa il nostro obiettivo, la qualificazione al turno successivo”.

“La partita di Pio, l’ingresso di Sucic? Sono contento per lui e per loro. Per tutta la squadra perché cercano di dare il massimo, di aiutare la squadra dando il meglio che hanno in questo momento. Potrei parlare di tutti, uno per uno, individualmente. Potrei parlare di Mkhitaryan, che oggi ha fatto una partita mostruosa. Potrei parlare di tutti quelli che si sono calati subito in quella che è la realtà di questa competizione e soprattutto di quello che è stata questa partita. Sono strafelice per tutto il gruppo anche per quelli che oggi non hanno avuto la possibilità di subentrare”, ha aggiunto.

“Sono felice di vedere giocatori che chiusi 14 giorni all’albergo con il pensiero su quello che devono fare, dimostrano carattere e voglia di giocare questo torneo e andare più avanti possibile in questa competizione. Prossima partita ancora contro una sudamericana? Ci troveremo pronti ad onorare questa competizione, abbiamo passato il turno. Giocheremo lunedì, domani si viaggia in un’altra città. Come sempre cercheremo di essere all’altezza e di essere pronti dal punto di vista mentale e fisico”.

Pio Esposito: “Dopo il gol ho visto Lautaro esultare, era tutto vero”

“Sicuramente non ho ancora realizzato tutto perché è successo tutto così velocemente quindi quando ho segnato è stata un’emozione velocissima. Non ci credevo, mi sono girato e ho visto Lautaro e gli altri esultare con me e allora ho detto è successo veramente”, ha detto alla tv del club l’attaccante nerazzurro Pio Esposito, a segno nella sfida Inter-River Plate.

“Il secondo sogno esaudito in pochi giorni. Sono orgogliosissimo. Ringrazio il mister per questa possibilità e tutti i compagni per come mi hanno accolto. Se mi sono gasato? Sì sicuramente, queste sono le partite che mi piacciono di più: dove si lotta, dove sfrutto le mie caratteristiche al meglio proteggendo la palla e facendo salire la squadra con le sponde. Poi sicuramente con dei campioni del genere al tuo fianco è più facile perché hai molte soluzioni, ti danno la palla sempre sul piede giusto. Così è tutto più facile io posso solo raccogliere i frutti del loro lavoro”.

“Gol? Diciamo che ho visto Peter, che ha fatto una gran giocata, avvicinarsi sempre di più e fino al momento che mi è arrivata molto veloce la palla. Ho pensato a stopparla e a orientarla subito sul destro. A tu per tu ho deciso di aprirla, mi è andata bene. Siamo pronti ancora a battagliare, vogliamo passare ancora il turno, vogliamo vincere sempre”.