La punta nerazzurra si è messa in luce nel match vinto 2-0 contro il River Plate al Mondiale per Club

Francesco Pio Esposito è sotto i riflettori. Il giovane attaccante dell’Inter nel match (vinto 2-0) contro il River Plate, al Mondiale per Club 2025, ha segnato il gol dell’1-0 e ha conquistato il premio di Mvp. La sua prestazione non è quindi passata inosservata. Il 19enne di Castellamare di Stabia ha realizzato la sua prima rete con i nerazzurri alla sua prima partita da titolare. “Il secondo sogno esaudito in pochi giorni. Sono orgogliosissimo“, ha detto la punta al termine della partita parlando del suo sogno realizzato, il secondo, perché il primo è stato poter esordire con la maglia della squadra maggiore (contro gli Urawa Reds il 21 giugno scorso).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Pio Esposito: dalle giovanili dell’Inter al Mondiale per Club

Pio Esposito è nato il 28 giugno 2005 a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli. Dal 2011 al 2014 ha giocato nelle giovanili del Brescia per poi passare all’Inter. Nel 2023 è stato mandato in prestito allo Spezia, in Serie B, dove è rimasto fino al 2025. Il ragazzo alto 191 cm, nell’ultima stagione con i liguri ha fatto il salto di qualità realizzando 19 gol e 3 assist in 39 partite giocate. La grande annata gli ha permesso di ottenere il premio di Miglior giovane della Serie B al Gran Galà del calcio AIC. I nerazzurri l’hanno così richiamato alla Pinetina e lo hanno aggregato alla squadra in partenza per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Con l’Inter ha un contratto in scadenza nel 2030 e il suo valore attuale si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.

La Nazionale

Ha iniziato il suo percorso nelle giovanili della Nazionale a partire dall’under-17. Nel 2023 è stato convocato nell’under-21 facendo il suo esordio l’8 settembre contro la Lettonia nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Il 5 settembre ha realizzato 4 reti nella partita vinta 7-0 contro San Marino. Fino ad oggi con l’u-21 ha collezionato 11 presenze e 7 gol.

I fratelli Sebastiano e Salvatore

Anche i suoi due fratelli sono calciatori. Sebastiano Esposito, attaccante di 22 anni, è rientrato all’Inter dopo il prestito di un anno all’Empoli. Mentre Salvatore, 24 anni, centrocampista, attualmente veste la maglia dello Spezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata