Lo ha detto dopo la partita dell'Under 21 contro la Slovacchia

Gigi Buffon ha confermato indirettamente l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della nazionale italiana. “Abbiamo lavorato attendiamo gli ultimi dettagli. Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile”, ha detto ai microfoni Rai dopo la partita dell’Under 21 contro la Slovacchia.

I cinque nomi circolati per il dopo Spalletti

Fino a pochi giorni fa erano cinque i nomi dei candidati alla panchina della Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti, a seguito del pesante ko in Norvegia, e il no di Claudio Ranieri. Il rifiuto dell’allenatore della Roma è arrivato martedì mattina dopo che Ranieri, atteso da un ruolo di consulente nel club giallorosso per la prossima stagione, aveva dato una disponibilità di massima al presidente della Figc Gabriele Gravina.

Se nei giorni scorsi Stefano Pioli sembrava in pole position nelle ultime ore le quotazioni dell’ex allenatore del Milan sono scese per i problemi legati al suo contratto ancora da sciogliere con gli arabi dell’All Nasr. Inoltre Pioli è in trattative avanzate con la Fiorentina per sostituire Raffaele Palladino. E allora le scelte della Federcalcio per il nuovo c.t. sembrano orientate sul trio di campioni del mondo del 2006: Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi e Rino Gattuso. Ma non è escluso nemmeno un clamoroso ritorno alla guida dell’Italia di Roberto Mancini. Ora sembra che Gattuso sia certo: manca solo l’ufficialità con la firma.

