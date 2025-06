La squadra di Nunziata batte i padroni di casa grazie a un gol di Casadei

La Nazionale Under 21 vola agli ottavi di finale dell’europeo di categoria, in corso di svolgimento in Slovacchia. Gli Azzurri allenati da Carmine Nunziata hanno battuto per 1-0 i padroni di casa, con un gol al 7′ del primo tempo del torinista Cesare Casadei. Dopo la vittoria all’esordio contro la Romania, la Nazionale stacca il pass per la fase finale grazie alla vittoria della Spagna sui romeni.

Slovacchia-Italia, le formazioni delle due squadre

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M.Sauer (Gajdos 66′) Nebyla, Rigo; Marcelli (Kapralik 57′), Suslov, L. Sauer (Holly ’82). All. Kontos.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian (Kayode ’82), Prati (Ghilardi ’82), Ndour; Baldanzi (Pisilli 63′), Casadei (Koleosho 63′); Gnonto (Ambrosino 58′). All. Nunziata

Quando gioca la Nazionale Under 21

Gli Azzurri di Carmine Nunziata giocheranno martedì 17 giugno 2025 contro la Spagna, con in tasca già la qualificazione al prossimo turno. In palio c’è il primo posto del girone A.

Dove seguire le partite dell’Italia all’Europeo Under 21

Tutte le sfide della Nazionale Under 21 sono trasmesse in esclusiva sui canali Rai, le prime tre del girone tutte su Rai 2 con inizio alle 20.45 mentre le (eventuali) altre saranno trasmesse su Rai 1 con orari che dipendono dalla posizione in cui si qualificherà l’Italia.

