La squadra di Leo Messi non è andata oltre il pareggio

Mondiale per Club 2025, un pareggio tirato, con Leo Messi fermo ai pali e tante occasioni da una parte e dall’altra, ma tra Al Ahly e Inter Miami nella gara inaugurale finisce senza reti. La storica squadra egiziana e la big della Major League Soccer hanno dato il via alla competizione globale con un pareggio ricco di emozioni per 0-0, sabato all’Hard Rock Stadium di Miami. Sebbene prima del match tutti gli occhi fossero puntati su Lionel Messi, sono stati i portieri a rubare la scena per entrambe le squadre. Nel primo tempo, l’Inter Miami ha resistito all’assalto dell’Al Ahly grazie al portiere Oscar Ustari, autore di cinque parate che hanno mantenuto il punteggio in parità all’intervallo. La parata più importante di Ustari è arrivata al 43° minuto: Zizo si è guadagnato un rigore dopo essere stato atterrato in area da Telasco Segovia, ma Ustari ha intuito la direzione del tiro di Trezeguet, tuffandosi alla sua destra e respingendo il pallone con entrambe le mani. “Qui si tratta più della squadra che di essere un eroe – precisa a fine match il portiere degli statunitensi – Bisogna sempre avere fiducia in se stessi. In caso di rigore, ci sono persone dietro di me che ci aiutano sempre. Li rappresento in campo, ma il lavoro che fanno con noi fuori dal campo è fondamentale perché momenti come questo accadano”.

Gli highlights di Al Ahly-Inter Miami

La migliore occasione dell’Inter Miami nel primo tempo è arrivata due minuti dopo l’inizio del recupero: un pallonetto di Luis Suarez ha quasi raggiunto il piede destro di Tadeo Allende, ma Abou Ali, l’attaccante dell’Al Ahly, ha salvato sulla linea. “Siamo stati molto più bravi di loro – tiene a precisare Javier Mascherano, allenatore dell’Inter Miami – ci siamo mossi molto in transizione e abbiamo controllato la partita, e abbiamo avuto occasioni per segnare e vincere. Il calcio è così, forse nel primo tempo anche loro hanno avuto qualche occasione. Ovviamente volevamo vincere perché sappiamo quanto sia importante iniziare con una vittoria, ma sono contento della situazione”. Anche l’Al Ahly ha avuto bisogno della sicurezza tra i pali di Mohamed El Shenawy per uscire indenne da un secondo tempo altrettanto vivace. Al 51° minuto, Allende ha approfittato di un pallone vagante in area, ma il suo tiro di sinistro è stato bloccato da El Shenawy. Il portiere dell’Al Ahly è stato decisivo anche nel finale, respingendo un colpo di testa ravvicinato di Fafa Picault all’85° e compiendo altre due parate nei minuti di recupero, tra cui una spettacolare su un tiro a giro dalla distanza di Lionel Messi diretto all’incrocio. L’argentino cresce con il passare dei minuti e colpisce anche due volte il palo, prima la base esterna con una punizione a giro, poi la traversa su un tiro-cross deviato provvidenzialmente da El Shenawy in tuffo.

“È una partita di calcio, una partita di errori. Abbiamo avuto un discreto numero di occasioni nel primo tempo per cambiare la partita – dice Jose Riveiro, allenatore degli egiziani – Nella ripresa abbiamo difeso un po’ più bassi di quanto avremmo voluto e poi abbiamo avuto qualche problema in transizione nel controllare il primo passaggio. È come se stessimo giocando al Cairo e questa è stata una sorpresa per me nella mia prima partita ufficiale con l’Al Ahly. Essere qui negli Stati Uniti e avere la sensazione di giocare in casa è qualcosa che probabilmente può succedere solo in questo momento”.

Il tabellino di Al Ahly-Inter Miami

AL-AHLY (4-3-2-1): El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Dari, Koka; Fathy, Romdhane (El Shahat 65′), Attia; Ashour (13′ Zizo, 79′ Afsha), Trezeguet (Mohamed 65′); Ali (Gradisar 79′). All.: Riveiro.

INTER MIAMI (4-2-3-1): Ustari; Fray, Avilés (Wigandt 46′), Falcòn, Allen; Busquets, Redondo; Allende (Picault 80′), Messi, Segovia (Cremaschi 72′); Suarez. All.: Mascherano.

ARBITRO: Faghani.

AMMONITI: Attia (A); Aviles, Redondo, Busquets, Suarez (I).

Quando gioca Leo Messi e dove vederlo in chiaro

Entrambe le squadre torneranno in campo per la prossima partita del Gruppo A il 19 giugno. L’Inter Miami affronterà il Porto al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mentre l’Al Ahly sfiderà il Palmeiras al MetLife Stadium, a New York. Ecco dove sarà possibile vedere, anche in chiaro, le partite del Mondiale per Club Fifa 2025.

