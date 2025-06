Tutte le news sul torneo: calendario, gironi e dove vederlo in tv gratis

E’ tutto pronto per il Mondiale per club 2025, nuova versione del torneo Fifa che vedrà al via 32 squadre tra cui le italiane Inter e Juventus, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. La Coppa del mondo per club riunirà le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali: Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa.

Mondiale per club 2025, i gironi

Queste le 32 squadre partecipanti e la loro suddivisione per gruppi:

Gruppo A:

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGY)

Inter Miami (USA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

Bayern Monaco (GER)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Flamengo (BRA)

Espérance Sportive de Tunis (TUN)

Chelsea (ENG)

Los Angeles Football Club (USA)

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JPN)

Monterrey (MEX)

Inter (ITA)

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan HD (KOR)

Mamelodi Sundowns FC (RSA)

Manchester City (ENG)

Wydad AC (MAR)

Al Ain FC (UAE)

Juventus (ITA)

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (KSA)

CF Pachuca (MEX)

FC Salisburgo (AUT)

Dove si gioca e quando inizia

La Coppa del Mondo per Club inizierà a Miami il 14 giugno, con la partecipazione di alcune delle più grandi stelle del calcio come Lionel Messi e di squadre di altissimo livello. Le 63 partite della competizione saranno ospitate in 12 stadi negli Stati Uniti. La finale sarà giocata al MetLife Stadium, New York New Jersey. Il lancio del torneo porta con sé anche l’incertezza su come verrà accolto in un calendario già ingolfato, in cui si gioca praticamente tutto l’anno. L’Inter Miami di Leo Messi affronterà l’Al Ahly all’Hard Rock Stadium nella partita inaugurale del 14 giugno. Leggi qui il calendario della 1a giornata del Mondiale per club 2025.

Formazioni, partecipanti e grandi assenti

Tra le assenti di spicco alcune big europee come Barcellona, Liverpool e Manchester United, che non hanno soddisfatto i complessi criteri di qualificazione della Fifa, basati sulla vittoria di titoli continentali come la Champions League negli ultimi quattro anni e sui punti nel ranking. La superstar Messi avrà la possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua ricchissima collezione, sebbene l’Inter Miami sia considerato solo un outsider nella corsa al titolo.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham fanno parte della rosa di stelle del Real Madrid, mentre il Manchester City può contare su Erling Haaland e il vincitore del Pallone d’Oro Rodri. Saranno presenti anche altre stelle come Harry Kane del Bayern Monaco, Lautaro Martínez dell’Inter, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, miglior giocatore della finale di Champions League, stelle del Psg, mentre la Juve sarà guidata dal giovane Kenan Yildiz.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo. La sua squadra saudita, l’Al Nassr, non si è qualificata, l’asso portoghese ha alimentato le voci su un possibile trasferimento in un altro club dopo un recente post sui social media, ma alla fine pur confermando le offerte ricevute ha deciso di rinunciare e restare al momento dove è.

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in tv

Sarà possibile vedere tutto il Mondiale per club 2025 in diretta e in streaming su Dazn, confermata come emittente globale esclusiva della manifestazione. Grazie a questo accordo, tutte le 63 partite saranno trasmesse in live streaming e potranno essere viste gratuitamente su Dazn in tutto il mondo. Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00. E per l’occasione Mediaset si prepara con una super offerta correlata per seguire l’evento calcistico dell’estate:

· MONDIALE PER CLUB SHOW tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, dalle ore 14.00 alle ore 14.55, in diretta su Italia 1: highlights e tutto il meglio del torneo.

· Il TG di SPORTMEDIASET triplica e, oltre alla classica edizione delle ore 13, su Italia 1, ci saranno:

– TG SPORT MEDIASET SERA – tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, dalle ore 17.55 su Italia 1.

– TG SPORT MEDIASET NOTTE – tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, in onda in seconda serata su Italia 1.

· MONDIALE PER CLUB LIVE – con la conduzione di Monica Bertini e Benedetta Radaelli, pre e post-partita dedicati con collegamenti, ospiti in studio e commenti per accompagnare il pubblico prima e dopo ogni match.

Queste le partite della prima fase trasmesse da Mediaset e i canali dove sarà possibile guardarle:

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno Inter Miami – Al Ahly, in diretta su Italia 1 alle ore 2.00 telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Inter Miami – Al Ahly, in diretta su Italia 1 alle ore 2.00 telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Domenica 15 giugno Paris Saint-Germain – Atlético Madrid, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Paris Saint-Germain – Atlético Madrid, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Lunedì 16 giugno Chelsea – Los Angeles FC, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Chelsea – Los Angeles FC, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero Martedì 17 giugno Fluminense – Borussia Dortmund, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00 telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Fluminense – Borussia Dortmund, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00 telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Mercoledì 18 giugno Monterrey – Inter, in differita su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Monterrey – Inter, in differita su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno Juventus – Al Ain, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Juventus – Al Ain, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero Giovedì 19 giugno Inter Miami – Porto, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inter Miami – Porto, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Venerdì 20 giugno Flamengo – Chelsea, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Flamengo – Chelsea, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi Sabato 21 giugno Inter – Urawa Red Diamonds, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00 telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inter – Urawa Red Diamonds, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00 telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin Domenica 22 giugno Juventus – Wydad Casablanca, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Juventus – Wydad Casablanca, in diretta su Italia 1 alle ore 18.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Lunedì 23 giugno Atlético Madrid – Botafogo, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Atlético Madrid – Botafogo, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi Martedì 24 giugno Benfica – Bayern Monaco, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Benfica – Bayern Monaco, in diretta su Italia 1 alle ore 21.00 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno Inter – River Plate, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00 telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Inter – River Plate, in diretta su Italia 1 alle ore 3.00 telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Giovedì 26 giugno Juventus – Manchester City, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Juventus – Manchester City, in diretta su Canale 5 alle ore 21.00 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Da sabato 28 giugno, con il via degli ottavi di finale, sulle reti Mediaset la migliore gara al giorno della fase a eliminazione diretta, fino alla finale di domenica 13 luglio 2025, in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey).

Format e montepremi del Mondiale per Club 2025

Le prime due classificate di ogni gruppo al termine della fase a gironi accedono agli ottavi di finale. Dagli ottavi in poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta. Non ci sarà la finale per il terzo posto. Con un montepremi totale di 1 miliardo di dollari, il vincitore del Mondiale per Club potrebbe guadagnare 125 milioni di dollari. A marzo la Fifa ha dichiarato di aver stanziato 525 milioni di dollari in quote garantite per le squadre partecipanti. Si va dai 38,19 milioni di dollari per la squadra europea in testa al ranking ai 3,58 milioni di dollari per la rappresentante dell’Oceania, l’Auckland City. Ulteriori 475 milioni di dollari saranno assegnati in base ai risultati nelle 63 partite, con 2 milioni di dollari pagati per la vittoria nella fase a gironi, 7,5 milioni di dollari per la partecipazione agli ottavi di finale fino ai 40 milioni di dollari per la squadra che vince la finale.

La vecchia versione del Mondiale per Club, che si disputava annualmente, è stata recentemente dominata dalle squadre europee. Per top club come Real Madrid e Manchester City, così come per le italiane Inter e Juventus, la Coppa del Mondo per Club potrebbe rappresentare un’occasione per riscattare quella che è stata una stagione deludente e senza titoli conquistati. Solo la squadra brasiliana del Corinthians ha interrotto una striscia di vittorie dell’Europa degli ultimi 17 anni. Un torneo ampliato darà a più squadre sudamericane la possibilità di mettersi alla prova contro le loro controparti europee. Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita ha compiuto grandi sforzi per affermarsi nel calcio mondiale e ha attratto superstar come Ronaldo, Neymar e Karim Benzema nel regno ricco di petrolio, oltre ad essersi aggiudicata il diritto di organizzare la Coppa del Mondo del 2034.

