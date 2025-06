Secondo quanto appreso da LaPresse la società è in contatto con il giocatore

Sono ore di apprensione in casa Inter per Mehdi Taremi. In seguito all’attacco di Israele sull’Iran, infatti, gli aeroporti iraniani sono chiusi e quindi l’attaccante nerazzurro è rimasto bloccato a Teheran e non ha potuto raggiungere il resto della squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club 2025. Secondo quanto appreso da LaPresse la società è in contatto con il giocatore, ma al momento non si sa quando riuscirà a volare negli States.

E’ una situazione che non dipende dalla volontà del giocatore e dell’Inter, che al momento non può fare altro che aspettare l’arrivo di buone notizie da Teheran.

Il mondiale per club 2025

E’ intanto tutto pronto per il Mondiale per club 2025, nuova versione del torneo Fifa che vedrà al via 32 squadre tra cui le italiane Inter e Juventus, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. La Coppa del mondo per club riunirà le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali: Afc, Caf, Concacaf, Conmebol, Ofc e Uefa.

Il primo match si è giocato nella notte, ora italiana: Inter Miami – Al Alhy.

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in tv

Sarà possibile vedere tutto il Mondiale per club 2025 in diretta e in streaming su Dazn, confermata come emittente globale esclusiva della manifestazione. Grazie a questo accordo, tutte le 63 partite saranno trasmesse in live streaming e potranno essere viste gratuitamente su Dazn in tutto il mondo. Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tra le migliori in programma. I match saranno trasmessi su Canale 5, Italia 1 e in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Tutte le gare saranno poi in replica sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00. E per l’occasione Mediaset si prepara con una super offerta correlata per seguire l’evento calcistico dell’estate:

MONDIALE PER CLUB SHOW tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, dalle ore 14.00 alle ore 14.55, in diretta su Italia 1: highlights e tutto il meglio del torneo.

Il TG di SPORTMEDIASET triplica e, oltre alla classica edizione delle ore 13, su Italia 1, ci saranno:

TG SPORT MEDIASET SERA – tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, dalle ore 17.55 su Italia 1.

TG SPORT MEDIASET NOTTE – tutti i giorni dal 14 giugno al 13 luglio, in onda in seconda serata su Italia 1.

MONDIALE PER CLUB LIVE – con la conduzione di Monica Bertini e Benedetta Radaelli, pre e post-partita dedicati con collegamenti, ospiti in studio e commenti per accompagnare il pubblico prima e dopo ogni match.

