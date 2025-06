Spalletti, già esonerato, guiderà la Nazionale nel secondo match di qualificazione ai Mondiali 2026

La Nazionale Italiana torna in campo oggi, 9 giugno 2025, dopo la cocente sconfitta per 3-0 con la Norvegia e il successivo esonero di Luciano Spalletti che ha scosso l’ambiente azzurro. L’Italia affronterà stasera la Moldova nella seconda giornata del girone I, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Ecco tutte le informazioni utili: orari, probabili formazioni e dove vedere il match in TV.

Orario Italia-Moldova: quando si gioca?

Il match tra Italia e Moldova si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 e sarà una partita fondamentale per gli azzurri come sottolineato dallo stesso Spalletti il cui obiettivo è “vincere e convincere” per aiutare chi allenerà dopo di lui.

Dove vedere Italia-Moldova in TV?

Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca è affidata alla coppia formata da Alberto Rimedio e da Lele Adani al commento tecnico. A bordo campo, invece, Tiziana Alla mentre il collegamento con Reggio Emilia si apre alle 20,30 con Alessandro Antinelli affiancato da Andrea Stramaccioni.

Italia-Moldova, le probabili formazioni

La Nazionale italiana scenderà in campo con cinque possibili cambi rispetto al match giocato ad Oslo: Ranieri, Cambiaso, Dimarco, Ricci e Frattesi che sostituiscono rispettivamente Bastoni, Zappacosta, Udogie, Rovella e Barella.

ITALIA (3-5-2), probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct Spalletti

MOLDAVIA (4-2-3-1), probabile formazione: Kozhukhar; Reabciuk, Baboglo, Craciun, Dumbravanu; Rata, Motpan; Bodisteanu, Caimacov, Postolachi; Nicolaescu. Ct. Clescenco

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata