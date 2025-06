Il nome del tecnico 73enne è quello che più ricorre come futuro ct

Claudio Ranieri è il primo nome per il post Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. Il ct toscano è stato esonerato dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dopo la brutta sconfitta per 3-0 a Oslo contro la Norvegia. L’ex allenatore della Roma è quindi il prospetto numero uno per prendere in mano le redini della selezione Azzurra e tentare di agganciare la qualificazione ai prossimi Mondiali. Oltre a lui, diversi media sportivi hanno fatto anche il nome di Stefano Pioli, ex tecnico di Milan e Al-Nassr.

Del tecnico romano si è parlato anche durante la conferenza stampa del numero uno della Figc. “Ranieri? Gli mando un grande abbraccio, non è il momento dei nomi ma di guardare in faccia la realtà e rispettare il nostro attuale ct”, ha spiegato Gravina.

Nazionale, per bookie testa a testa Ranieri-Pioli per il post Spalletti

Ranieri è il grande favorito anche secondo i bookmaker, come riportato da Agipronews. Il tecnico romano aveva dichiarato di voler smettere dopo l’ultima esperienza alla Roma, ma il richiamo della Nazionale italiana sembra troppo forte: si gioca a 1,75 su Snai e 1,85 su Sisal Ranieri nuovo allenatore dell’Italia, con Stefano Pioli primo rivale in quota tra 2 e 2,25. Più staccato Daniele De Rossi, nello staff di Mancini nella vittoria di Euro 2020, a 6, seguito da altri tre campioni del mondo, come Gennaro Gattuso, dato a 9, Fabio Cannavaro proposto a 12 e Alberto Gilardino fissato a 15 volte la posta.

L’addio di Spalletti

“Ero convinto che sicuramente sarei arrivato ai mondiali. I nostri sono calciatori forti e spero che già domani sera lo facciano vedere”. “Con questi risultati ho creato problemi al movimento. Sono deluso di me stesso”. Queste le parole del 66enne di Contaldo che ieri in conferenza stampa ha annunciato il suo addio alla Nazionale. “Sono dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare“, aveva detto Spalletti che questa sera giocherà la sua ultima partita contro la Moldavia, allo stadio Mapei di Reggio Emilia alle 20.45.

La carriera di Ranieri

Nato a Roma il 20 ottobre 1951, Ranieri da calciatore ha vestito le maglie di Roma, Catanzaro, Catania e Palermo ricoprendo il ruolo di difensore. La sua carriera da atleta è terminata nel 1986, anno in cui è iniziata quella di allenatore. Sono ben 24 le squadre guidate da Ranieri:

Vigor Lamezia

Campania Puteolana

Cagliari

Napoli

Fiorentina

Valencia

Atletico Madrid

Chelsea

Parma

Juventus

Roma

Inter

Monaco

Grecia

Leicester

Nantes

Fulham

Sampdoria

Watford

Trofei e onorificenze

Ha vinto diversi trofei tra cui una Coppa Italia, una Coppa di Spagna, una Supercoppa Uefa e una Premier League. Ha ricevuto numerosi premi individuali nonché onorificenze come quella di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e la cittadinanza onoraria delle città di Cagliari e Catanzaro.

L’ultima esperienza alla Roma

La sua ultima esperienza è stata sulla panchina della Roma. Il tecnico 73enne è subentrato il 14 novembre 2024 al posto di Ivan Juric ed è riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Europa League, chiudendo la stagione di Serie A al 5° posto con 69 punti. Concluso l’incarico di allenatore, è diventato consulente sportivo per il club giallorosso. Come suo successore la squadra capitolina ha poi scelto Gian Piero Gasperini.

Moglie e figli

È sposato con Rosanna Ranieri con cui ha avuto una figlia nel 1981, Claudia. Quest’ultima oggi ha 44 anni ed è sposta con l’attore Alessandro Roja.

