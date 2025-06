La comunicazione del club giallorosso

Gian Piero Gasperini è ufficialmente da oggi, venerdì 6 giugno 2025, il nuovo allenatore della Roma. Il club ha infatti ufficializzato l’arrivo di Gasperini come il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra.

La nota del club

“La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico”, si legge nel comunicato del club giallorosso.

Gasperini: “Roma grande sfida”

“Perché ho scelto la Roma? Perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. Questo mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società, la Proprietà. Una grande adrenalina di cui avevo bisogno per fare qualcosa di buono”. Queste le prime parole del nuovo tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ai media ufficiali del club. “Le prime impressioni sono indubbiamente molto positive. Sono venuto oggi per la prima volta a Trigoria, non conoscevo questo centro che è meraviglioso, funzionale, il meglio per chi vuole lavorare in queste situazioni”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata