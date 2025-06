Le parole del presidente biancoceleste a margine di un evento sul bullismo

Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine di un evento sul bullismo organizzato dalla società biancoceleste, ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina laziale. “La scelta di Sarri non va valuta nei termini se funzionerà o meno, perché noi abbiamo fatto una scelta su una persona che incarna valori in cui noi crediamo”.

Lotito è poi tornato sull’addio di Marco Baroni: “Baroni ha voluto andarsene, non è stato esonerato dalla società, noi avremmo continuato con lui. Il rapporto tra me e Sarri è di stima reciproca e affetto, sono andato a cena con mia moglie a casa sua per la prima volta nella mia storia da presidente della Lazio. Lui all’epoca si dimise non per colpa della società ma per colpa ambientale. Di diverso da allora c’è che siccome io ho una azienda di pulizie, ho fatto pulizia”, ha concluso il numero uno biancoceleste.

