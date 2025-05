Allo Zini l'andata della sfida dove si deciderà la terza promossa in A dopo Sassuolo e Pisa

Ultimo atto dei playoff di Serie B in cui si decide l’ultima promossa al campionato di Serie A 2025-26 dopo il Sassuolo e il Pisa. Questa sera 29 maggio 2025 si gioca l’andata della finale tra Cremonese e Spezia allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Cremonese-Spezia, a che ora si gioca

La gara d’andata si disputa oggi con calcio d’inizio alle 20:30, mentre il ritorno è previsto domenica 1 giugno alle 20:30 allo stadio Picco di La Spezia. In caso di parità nel risultato complessivo dopo le due partite (180 minuti), non si disputano tempi supplementari né rigori e passa lo Spezia, che si è classificato al terzo posto nella stagione regolare mentre la Cremonese ha chiuso quarta. Non vale la regola del gol in trasferta con valore doppio.

⏱️ 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐎𝐍: 24 hours to the first leg of the final ⏳#SerieBKT #LaBChannel pic.twitter.com/0zskyvAwcr — Lega B (@Lega_B) May 28, 2025

Cremonese-Spezia, dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per il campionato cadetto. È possibile seguire il match in streaming tramite l’app DAZN o su smart TV. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Amazon Prime Video tramite il canale LaB Channel.

Cremonese-Spezia, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Cremonese (3-5-2) : Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen e Vazquez. Allenatore Giovanni Stroppa

: Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen e Vazquez. Allenatore Giovanni Stroppa Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli, Kouda, Aurelio; Di Serio, Pio Esposito. Allenatore Luca D’Angelo

Cremonese-Spezia, il pronostico

Il pronostico per la finale playoff di Serie B indica una sfida equilibrata, con una leggera preferenza per la Cremonese che gioca in casa la gara d’andata e vanta un buon rendimento tra le mura amiche. La squadra lombarda è data vincente a circa 2.25-2.37, il pareggio intorno a 3.25, mentre la vittoria dello Spezia è quotata circa 3.0.

