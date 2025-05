La squadra di Inzaghi conserva 9 punti di vantaggio sullo Spezia. Retrocede il Cosenza

Dopo 34 anni il Pisa torna in Serie A. I nerazzurri cadono 1-0 sul campo del Bari (rete di Bonfanti al 9′ del primo tempo) nel match valido per la 37/a giornata di Serie B ma possono comunque far festa per la concomitante sconfitta dello Spezia, terza forza del campionato, sul campo della Reggiana (2-1). Lapadula illude i liguri sbloccando il risultato al 15′, poi Portanova al 40′ pareggia i conti prima della rete di Gondo in avvio ripresa che consegna i tre punti agli emiliani. La squadra di Filippo Inzaghi raggiunge il Sassuolo nella massima serie. Tra i verdetti di giornata c’è anche l’aritmetica retrocessione del Cosenza, che cade 2-1 contro il Sudtirol, al terzo successo di fila e ormai a un passo dalla salvezza.

In chiave corsa ai playoff vittoria fondamentale per il Cesena, che resta in scia battendo 2-1 il Palermo nello scontro diretto più importante del pomeriggio. Dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato Calo e Pierozzi, nella ripresa in avvio Saric realizza il gol vittoria. In fondo alla classifica colpo della Salernitana che batte 2-0 il Mantova e aggancia la zona playout grazie alle reti di Amatucci e Simy, in gol in pieno recupero. Lo scontro salvezza tra Cittadella e Frosinone finisce senza un vincitore (1-1), mentre la Sampdoria strappa un pareggio prezioso sul campo del Catanzaro, in piena corsa playoff (2-2). La Carrarese si aggiudica il derby emiliano contro il Modena, mentre finisce senza reti la sfida tra Brescia e Juve Stabia.

