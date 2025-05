Migliaia di tifosi presenti alla protesta, che non ha risparmiato nessuno, da Cardinale a Furlani passando per Ibrahimovic

Maxi contestazione contro la società del Milan sotto la sede del club al Portello a Milano. Migliaia di tifosi, radunati dagli ultras della Curva Sud, hanno protestato contro i dirigenti rossoneri dietro un lungo striscione che recitava: “Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada, andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia“. Dopo la contestazione, con cori e fumogeni, i tifosi si sono mossi in corteo verso lo stadio di San Siro, dove è in programma l’ultima partita della stagione del Milan, contro il Monza nella 38esima giornata di Serie A. Come annunciato alla vigilia gli ultras, dopo i primi 15 minuti di gioco, durante la partita lasceranno la Curva Sud in nuovo segno di protesta dopo il deludente campionato del Diavolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata