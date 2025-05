La protesta non risparmia nessuno: da Cardinale a Furlani, passando per Ibra e Moncada

“Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada, andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia”. Con questo lungo striscione migliaia di tifosi del Milan, radunati dagli ultras della Curva Sud, hanno protestato sabato pomeriggio contro i vertici del club rossonero davanti alla sede di Casa Milan al Portello. Dopo la contestazione, con cori e fumogeni, i tifosi si sono mossi in corteo verso lo stadio di San Siro, dove è in programma la partita contro il Monza della 38esima giornata di campionato. Come annunciato alla vigilia, nel corso del match, dopo i primi 15 minuti, gli ultras, sempre in segno di protesta, lasceranno la Curva Sud. In testa al corteo lo striscione con l’hashtag #LiberateilMilan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata