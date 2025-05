foto LaPresse/Alfredo Falcone

Le probabili formazioni del derby delle deluse

Per la Serie A questa sera alle 20.45 scendono in campo Milan e Monza. Quello che andrà in scena a San Siro è un vero e proprio ‘derby delle deluse’. I brianzoli tornano infatti in serie B, mentre i rossoneri concludono una stagione incolore, tranne per la conquista della Supercoppa.

Dove vedere Milan-Monza in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, con inizio alle 20.45. Per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box.

Le probabili formazioni

Nelle fila rossonere Maignan difenderà la porta, in difesa dovrebbero partire titolari Tomori, Gabbia, Pavlovic e Jimenez, con Theo Hernandez più avanzato ad affiancare un centrocampo formato da Fofana, Rejinders e Pulisic. In avanti Leao e Jovic. Per i brianzoli invece porta difesa da Pizzignacco, in difesa Pereira, Brorsson, Carboni, Birindelli, centrocampo con Akpa Akpro, Bianco, Zeroli affiancati da Kyriakopulos, alle spalle di Caprari e Keita. A questi giocatori il compito di provare a onorare l’ultima presenza del Monza nella massima serie.

