Attesa per il match che allo stadio Maradona potrebbe assegnare lo scudetto ai partenopei

E’ il giorno di Napoli-Cagliari, in programma oggi, 23 maggio, allo stadio Maradona. Novanta minuti per “finire il lavoro che abbiamo iniziato”. Non ci sono proclami né slogan motivazionali nelle parole di Antonio Conte alla vigilia della gara che potrebbe regalare il quarto scudetto al Napoli, ma solo una chiara consapevolezza del percorso intrapreso in questi mesi e una ferrea volontà di regalare una notte indimenticabile al popolo azzurro. La partita inizierà alle 20.45, in contemporanea con Como-Inter. (Ecco dove vederla in tv).

Dopo il finale thrilling della penultima giornata, con il doppio pareggio del ‘Tardini’ e di ‘San Siro’ che ha lasciato invariato il distacco sull’Inter, “c’è voglia di scendere in campo e di giocare questa partita”. Di fronte, in un ‘Maradona’ gremito e pronto a festeggiare, ci sarà un Cagliari già salvo e con la testa libera, senza il portiere titolare Caprile e il centrocampista offensivo Gaetano e con diversi acciaccati in dubbio.

Gli arbitri

Saranno Federico La Penna e Davide Massa gli arbitri rispettivamente di Napoli-Cagliari con Daniele Paterna al Var e Como-Inter, Paolo Silvio.Mazzoleni al Var, le due sfide che venerdì sera alle 20.45 assegneranno lo scudetto.

Le formazioni di Napoli e Cagliari

Conte dovrebbe confermare l’undici titolare delle recenti gare, schierando Raspadori dall’inizio accanto a Lukaku in attacco, mentre Neres partirà dalla panchina. Restano basse le probabilità di recupero per Buongiorno e Lobotka: Olivera sarà ancora una volta impiegato in difesa, mentre Gilmour affiancherà Anguissa a centrocampo. Sul fronte opposto, Nicola dovrà fare a meno di Luvumbo e Gaetano; tra i pali spazio a Caprile, portiere di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Cagliari.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. All. Nicola

I pronostici

Il Napoli è padrone del proprio destino: battere il Cagliari, senza pensare all’esito della gara dell’Inter, per conquistare il quarto scudetto della sua storia. Le quote, come riporta Agipronews, sono tutte dalla parte della squadra di Conte: vale infatti 1,15 su Planetwin365 e Snai il successo dei campani, mentre la vittoria dei sardi, già matematicamente salvi, sale a 16, con il pari – risultato dell’ultima sfida giocata al Maradona – fissato a 7,50. L’Over, a 1,50 su Sisal, visto nello 0-4 della partita d’andata, è in vantaggio sull’Under, offerto a 2,60. Lo scorso 25 febbraio 2024, Napoli-Cagliari terminò 1-1: opzione che, se ripetuta, varrebbe 16,20 volte la puntata. Più probabili, fra i risultati esatti, il 2-0 a 6,48, l’1-0 a 8,85 e il 2-1 a 9,60.

Marcatori – La prima gara da titolare con il Napoli in Serie A di Romelu Lukaku è stata lo scorso 15 settembre 2024 nel match di andata contro il Cagliari, dove il belga collezionò un gol e due assist. Anche stavolta, Antonio Conte si affida a lui per cercare le reti scudetto: finire una o più volte nel tabellino dei marcatori vale 1,66 su bet365, seguito dal trio McTominay-Raspadori-Simeone, tutti a quota 2. Tra i sardi, in pole sulla lavagna dei bookmaker c’è Roberto Piccoli: dopo essere arrivato in doppia cifra nell’ultimo turno contro il Venezia, l’attaccante italiano ha la possibilità di migliorare il suo bottino, opzione offerta a 4,50.

