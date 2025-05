I nerazzurri al Senigaglia per vincere lo scudetto devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli

Questa sera, venerdì 23 maggio 2025, alle ore 20:45, il Como ospita l’Inter allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per la 38ª e ultima giornata di Serie A. Sarà un match decisivo per lo scudetto: i nerazzurri, secondi in classifica con 78 punti, devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli contro il Cagliari per conquistare il titolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa sfida.

Como-Inter, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Como e Inter.

Como (4-2-3-1)



Allenatore: Cesc Fàbregas



Butez; Vojvoda, Jack, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas.

Inter (3-4-2-1)



Allenatore: Simone Inzaghi



Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Zalewski; Taremi, Correa.

Como-Inter, gli arbitri

La partita sarà diretta da Davide Massa della sezione di Imperia, recentemente premiato come miglior arbitro della Serie A. Gli assistenti saranno Perrotti e Rossi, il quarto uomo Sacchi. Al VAR ci sarà Mazzoleni, AVAR Pezzuto.

Como-Inter, i pronostici

Nel match di venerdì sera al Sinigaglia, i bookmaker vedono i nerazzurri favoriti in casa di un Como imbattuto da sette partite (sei successi e un pareggio). Il 2, come riporta Agipronews, si gioca infatti a 1,62 su 888sport, mentre pareggio e vittoria della squadra di Fabregas sono in lavagna nell’ordine a 4,40 e 5,10. Quattro delle ultime cinque partite con la squadra di Inzaghi in campo sono terminate con meno di tre reti complessive, come pure la sfida di andata a San Siro: al Sinigaglia, però, gli esperti considerano favorito l’Over, in lavagna a 1,57, mentre l’Under è proposto a 2,25. Il 2-1 a favore dell’Inter è giudicato dai bookie il risultato esatto più probabile: si gioca a 7,50, come l’1-1, mentre lo 0-2 – lo stesso risultato con cui l’Inter si impose all’andata – è proposto a 8 come lo stesso 0-1. Il successo per 1-0 e 2-0 sono visti rispettivamente a 15 e 25 volte la posta.

Como-Inter, dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Il racconto della partita sarà affidato alla voce di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, gli approfondimenti dal campo di Marco Russo e gli inviati speciali Tommaso Turci e, da Piazza del Duomo di Milano, Federico Sala.

Le dichiarazioni pre-partita di Fabregas

Simone Inzaghi, squalificato, non potrà essere in panchina, ma sarà costretto a seguire il match dalla tribuna. Il tecnico lariano, Cesc Fabregas, premiato miglior allenatore del mese di maggio in Serie A, alla vigilia ha dichiarato che la sua squadra affronterà l’Inter con coraggio e determinazione, senza fare sconti, nonostante l’importanza della posta in palio per i nerazzurri. “L’Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio“, ha detto. “L’obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa”, ha aggiunto il tecnico spagnolo ricordando che “dobbiamo essere attenti, loro sono forti sulle fasce, per me l’Inter è la miglior squadra di Serie A, e tra le migliori in Europa”. E ha aggiunto: “Non credo che l’Inter sarà condizionata dalla finale di Champions, e neppure penserà alla gara del Napoli. Sono forti, con un allenatore tra i migliori in Italia”.

