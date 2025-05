Allo Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri guidati da Antonio Conte affronteranno il Cagliari di Davide Nicola

La lotta scudetto tra Napoli e Inter infiamma l’ultima giornata di Serie A, l’appuntamento con la storia è fissato per venerdì 23 maggio alle 20.45. Dopo una breve riunione di prima mattina, infatti, il Consiglio della Lega Serie A ha stabilito l’anticipo delle due partite che decideranno la squadra campione d’Italia. Gli azzurri di Antonio Conte, primi in classifica con un punto di vantaggio, affronteranno il Cagliari, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno di scena a Como.

Una decisione quasi obbligata, perché in questo modo ci sarebbe poi il tempo di disputare un eventuale spareggio Scudetto nella giornata di lunedì 26 e consentire ai nerazzurri comunque un riposo sufficiente in vista della finale di Champions League di sabato 31 maggio.

Un solo punto di vantaggio del Napoli sull’Inter

Allo Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri guidati da Antonio Conte affronteranno il Cagliari di Davide Nicola in una sfida che vale l’intera stagione: lo Scudetto si decide all’ultima giornata. Il Napoli arriva all’appuntamento con un solo punto di vantaggio sull’Inter dopo il pareggio per 0-0 in casa del Parma e il contemporaneo 2-2 dei nerazzurri contro la Lazio. Il Cagliari, matematicamente salvo grazie al netto 3-0 rifilato al Venezia, si presenta senza assilli di classifica, ma con la volontà di chiudere al meglio il campionato con una città pronta a rivivere le emozioni dello Scudetto vinto due anni fa sotto la guida di Luciano Spalletti.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

Dove comprare i biglietti

In vista dell’attesa sfida, la società partenopea ha comunicato che a partire dalle ore 15:00 di lunedì 19 maggio saranno in vendita i biglietti per il match. La procedura prevede due fasi: la prima, riservata ai titolari di Fidelity Card, garantirà l’accesso prioritario alla prevendita e tariffe agevolate; la seconda fase sarà di vendita libera aperta a tutti.

Dove vedere Napoli-Cagliari in tv

L’incontro sarà visibile su Sky Sport, per gli abbonati al pacchetto calcio, e su DAZN, che detiene i diritti per tutte le partite del campionato. Se la gara verrà considerata “evento di rilievo nazionale”, potrebbe essere trasmessa anche in simulcast su entrambe le piattaforme per garantire massima accessibilità al pubblico. Gli abbonati potranno seguire Napoli-Cagliari anche in streaming su Sky Go, l’app per dispositivi mobili di Sky e su DAZN App, disponibile su smart TV, smartphone, tablet, console e PC.

