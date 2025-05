L'allenatore del Milan alla vigilia della sfida con il Bologna allo stadio Olimpico di Roma: "Jovic o Gimenez in attacco? Non lo dico"

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna. Le squadre scenderanno in campo mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Conceiçao: “Non c’è paura ma adrenalina, gruppo tranquillo”

“Una stagione è fatta di episodi e momenti. Sicuramente sarà un bel piacere se riusciamo a vincere questo trofeo e regalare una gioia ai tifosi in questa annata difficile”. Così Sergio Conceiçao, in conferenza stampa all’Olimpico di Roma, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, alla domanda se alzare la Coppa cambierebbe la stagione rossonera.

“Come sapete abbiamo questo trofeo in testa, fuori sembriamo arrabbiati ma non è così: abbiamo questo piacere immenso di disputare una finale e di affrontare questa bella squadra che è il Bologna. Non c’è paura, c’è l’adrenalina normale. Il gruppo è tranquillo, ma senza tranquillità perché aspettiamo una partita importante”, ha aggiunto il tecnico del Milan.

Conceiçao: “Pressione è nella storia del Milan, vogliamo il trofeo per l’Europa”

“Se avverto più il fascino o il peso della finale? Penso che faccia parte della storia del Milan questo peso, questa pressione. È normale in questi grandi club. Dobbiamo concentrarci solo su domani, focalizzati su quello, su cosa fare, sugli avversari, su che momenti diversi ci saranno rispetto all’ultima sfida ed essere pronti”, ha aggiunto l’allenatore rossonero.

“Se questo è il miglior momento del Milan? I risultati sono positivi, ma è una cosa normale. La conoscenza che ho dello staff permette che la squadra abbia avuto un’evoluzione a livello individuale e collettivo. È stato difficile nei primi tre mesi, ma di questi ne ho già parlato. Noi viviamo di risultati, vogliamo portare un risultato positivo che ci darebbe un trofeo e la possibilità di giocare in Europa l’anno prossimo“, ha detto ancora il tecnico portoghese.

“Sicuramente questo stadio mi ha dato soddisfazioni da calciatore, ma questo è il passato. Domani dovremo essere al massimo davanti ad una squadra che ha capacità di disputare ogni duello come se fosse l’ultimo. E dovremo avere lo stesso atteggiamento. Ogni partita ha la sua storia, dipende da cosa succede ogni secondo. Dovremo essere pronti per molti scenari, sapendo che affronteremo una squadra un pochettino diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato qualche giorno fa. Ma abbiamo lavorato e abbiamo preparato bene la partita, speriamo domani in una buona risposta”, ha spiegato.

Conceiçao: “Jovic o Gimenez? Non lo dico, conta il collettivo”

“Jovic o Gimenez? Non lo dico. Non l’ho detto neanche a loro. Anche loro hanno dubbi”, ha affermato il tecnico in merito alla possibile formazione da schierare domani. “Leao? Sta bene, è tornato, ma anche il Bologna ha Ndoye, Holm, Odgaard che sono tornati. Ferguson probabilmente giocherà, anche loro hanno giocatori diversi. Più delle individualità, che sono sempre importanti dentro il collettivo, è proprio il collettivo e la squadra che sono più importanti di qualsiasi individualità”.

