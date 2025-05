Tutte le news sulla partita in programma all'Olimpico: orario, arbitro, percorso delle squadre e chi canta l'Inno

La Coppa Italia 2024-2025 è al suo ultimo atto. E’ in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma la finale Milan-Bologna, un’occasione ghiotta per entrambe le squadre per garantirsi un posto in Europa nella prossima stagione e alzare un trofeo in questa stagione (per i rossoneri sarebbe il sesto titolo in Coppa Italia, per il Bologna il terzo a distanza di oltre 50 anni dall’ultimo). Sarà possibile vedere la finale in diretta tv in chiaro, trasmessa da Canale 5.

L’arbitro e i precedenti

Il match sarà arbitrato da Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti saranno Peretti e Colarossi, quarto uomo Mangianiello. Al Var ci sarà Meraviglia. Per Mariani sarà la prima finale in carriera in Coppa Italia. Il fischetto laziale ha già diretto una sfida tra le due finaliste quest’anno nel recupero della 9a giornata di campionato, match vinto per 2-1 in rimonta dal Bologna.

Mariani ha già arbitrato il Milan in 24 occasioni: 13 le vittorie rossonere, 4 i pareggi e 7 le sconfitte. I rossoblù sono stati arbitrati da lui 20 volte, con un bilancio di 8 vittorie, 9 sconfitte e 2 pareggi.

Chiara Galiazzo canta l’Inno

Sarà Chiara Galiazzo a cantare l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia. Eseguirà l’Inno subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell`Arma dei Carabinieri.

Il percorso di Milan e Bologna

Il Milan di Sergio Conceicao ha raggiunto la finale con un percorso brillante. Agli ottavi di finale, i rossoneri hanno superato il Sassuolo con un netto 6-1 a San Siro. Sempre al Meazza, nei quarti di finale, è arrivato un altro successo importante contro la Roma, battuta 3-1 grazie alla doppietta di Abraham e al gol di Joao Felix. In semifinale è andato in scena un emozionante derby della Madonnina. Dopo l’1-1 dell’andata, il Milan ha dominato il ritorno con un secco 3-0, staccando così il pass per la finale contro il Bologna.

Ottimo anche il percorso del Bologna di Vincenzo Italiano verso la finale. Agli ottavi, i rossoblù hanno travolto il Monza con un netto 4-0 al Dall’Ara. Nei quarti, è arrivato un successo prezioso contro l’Atalanta, firmato nel finale da un gol decisivo di Castro. In semifinale, il Bologna ha poi superato l’Empoli imponendosi sia all’andata (0-3) che al ritorno (2-1), guadagnandosi così l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Il programma della vigilia

Martedì 13 maggio l’appuntamento delle due squadre in Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le conferenze stampa della vigilia: alle 16.30 tocca al Milan con Conceicao e con Mike Maignan; alle 18.30 è il turno del Bologna con Italiano e Lorenzo De Silvestri.

Dove vederla in tv

La finale Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare le emozioni fuori e dentro lo stadio: Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Sul Canale 20, l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri: le sensazioni a pochi minuti dal match, il riscaldamento delle squadre e le interviste ai protagonisti. Il collegamento su Canale 5 a partire dalle ore 20.40.

Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

La produzione tv

Sarà ancora una volta una grande produzione televisiva, con l’impiego sul campo di 31 telecamere per la produzione Host, alle quali si aggiungono quelle del canale tematico dei club, le integrazione del primario licenziatario nazionale Mediaset, principalmente per la realizzazione delle proprie attività di personalizzazione pre e post partita e dei broadcaster internazionali presenti sul posto, sia per attività live che per attività d’integrazione ad arricchimento dell’evento.

Oltre a queste, ci saranno inoltre le telecamere di Radio TV Serie A con Rds, con il commento on site, del Magazine internazionale e quelle per la realizzazione dei contenuti speciali ad uso social media di Lega Serie A e dei due club finalisti.

Le principali novità saranno rappresentate, oltre che dalla Robycam, dall’aggiunta, ai tradizionali Supermotion, di un Ultramotion cinematografico, all’implementazione della modalità EVS Extramotion che consentirà di rendere in Supermotion l’output di telecamere tradizionali, alla nuova telecamera “SONY P50-A” montata su Steady-cam in modalità Supermotion. Vi saranno inoltre nuovi posizionamenti delle camere collocate in opposite, delle retroporta alte ai 2 angoli, della cosiddetta “beauty”, nonché l’utilizzo di due nuove telecamere che, poste sulla tribuna Monte Mario, grazie alla tecnologia “Sony” in AI opereranno in Autotracking, seguendo in automatico gli allenatori. Il tutto sarà poi corredato da due droni che regaleranno punti di vista unici e spettacolari sullo stadio e sulle azioni di gioco, tra cui una speciale “Fly-Cam” (denominata “Frecciarossa cam”) che si muoverà su 3 lati del campo a circa 5 metri d’altezza, oltre le bandierine del calcio d’angolo.

Nel pre-gara e nell’intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti o immagini di giocatori ‘Legends’ che si abbracciano sul campo ripresi con una telecamera dedicata (denominata ‘Borotalco Hug Cam’).

Anche in questa occasione, come per le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, sarà sperimentata la modalità di annuncio al pubblico allo stadio, in diretta, della decisione arbitrale assunta dal direttore di gara, la quale sarà proiettata in simultanea sul maxischermo.

Infine, per la prima volta, si potrà applicare la virtualizzazione del segnale televisivo non solo operando sulla camera principale del Program, ma anche sulle due telecamere poste ai 16 metri, nonché di virtualizzare i Led a bordocampo anche per il territorio nazionale e per gli highlights della partita.

